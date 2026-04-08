Ιράν: Απειλεί πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς άδεια

Το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό απείλησε ότι θα καταστρέψει πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την άδεια της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού παραμένει κλειστή, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές.

«Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να κάνει το θαλάσσιο ταξίδι... θα γίνει στόχος και θα καταστραφεί...» ανέφερε το μήνυμα.

Σύμφωνα τις πηγές, πολλά πλοία στον Κόλπο έλαβαν μηνύματα, που φέρεται να στάλθηκαν από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό, και έλεγαν ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά.

«Το Ιράν θα προσεγγίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ με προσοχή»

Το Ιράν θα προσεγγίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ με μεγαλύτερη προσοχή σε σχέση με το παρελθόν λόγω βαθιάς έλλειψης εμπιστοσύνης, και ο πόλεμος θα επηρεάσει το νομικό καθεστώς των Στενών του Ορμούζ στο μέλλον, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός για δύο εβδομάδες έπειτα από μεσολάβηση του Πακιστάν, αναστέλλοντας τον πόλεμο που μαίνεται τις τελευταίες έξι εβδομάδες και έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους, έχει επεκταθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή και προκαλέσει άνευ προηγουμένου διαταραχή στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία αργά χθες, Τρίτη (πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ώρα Ελλάδας), δύο ώρες πριν από τη λήξη μιας προθεσμίας που είχε θέσει στο Ιράν για το άνοιγμα εκ νέου Στενών του Ορμούζ απειλώντας σε διαφορετική περίπτωση ότι θα βρεθεί αντιμέτωπο με την καταστροφή «ολόκληρου του πολιτισμού» του.

«Δεν θέτουμε καμία εμπιστοσύνη στην άλλη πλευρά. Οι στρατιωτικές δυνάμεις μας διατηρούν την ετοιμότητά τους... όμως στο μεταξύ, θα πάμε για διαπραγματεύσεις για να δούμε πόσο σοβαρή είναι η άλλη πλευρά», δήλωσε ο πρεσβευτής, ο Αλί Μπαχρεϊνί, στο πρακτορείο Ρόιτερς.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι απηύθυνε πρόσκληση σε αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ να συναντηθούν στην Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή για τις πρώτες επίσημες ειρηνευτικές συνομιλίες αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος, και ότι ο πρόεδρος του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα συμμετάσχει.

Οι προηγούμενες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης που είχαν διεξαχθεί στη Γενεύη στα τέλη Φεβρουαρίου τελείωσαν έχοντας σημειώσει κάποια πρόοδο χωρίς όμως να έχει καταγραφεί σημαντική εξέλιξη, και επρόκειτο να επαναληφθούν την εβδομάδα που θα ακολουθούσε στη Βιέννη, προτού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύσουν από κοινού πλήγματα εναντίον του Ιράν δύο ημέρες αργότερα.

«Εξαιτίας αυτού του λόγου, όλα είναι τώρα προσωρινά. Ακόμη και οι διευθετήσεις για τα Στενά του Ορμούζ είναι προσωρινές», είπε ο Μπαχρεϊνί.

Η διέλευση πλοίων στο μέλλον διά μέσου των Στενών μετά την κατάπαυση του πυρός θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και τις συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, είπε ο Μπαχρεϊνί.

«Στη διάρκεια αυτών των δύο εβδομάδων, τα θέματα δεν θα είναι κανονικά όπως ήταν πριν από τον πόλεμο», είπε, προσθέτοντας ότι τα πλοία θα χρειαστεί να δίνουν το όνομα και την πλοιοκτήτρια εταιρία τους καθώς και λεπτομέρειες για το φορτίο.

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος που εμπλέκεται στις συνομιλίες δήλωσε στο Ρόιτερς νωρίτερα σήμερα πως τα στενά μπορούν να ανοίξουν με περιορισμένο τρόπο αύριο Πέμπτη ή την Παρασκευή, σε συντονισμό με τον ιρανικό στρατό, πριν από τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.

«Αυτός ο πόλεμος έχει επηρεάσει τα πάντα. Και ένα από τα πράγματα που αυτός ο πόλεμος θα επηρεάσει θα είναι το νομικό καθεστώς των Στενών του Ορμούζ, αλλά οι λεπτομέρειες θα συζητηθούν και θα αποφασιστεί στο μέλλον», είπε ο Μπαχρεϊνί.

Το Ιράν επιδιώκει διαβεβαιώσεις ότι τα στενά δεν θα χρησιμοποιηθούν από τους αντιπάλους του για να επιτεθούν στην Τεχεράνη, είπε ο Μπαχρεϊνί.

Ο Ιρανός πρεσβευτής κάλεσε επίσης το Ισραήλ να τηρήσει την εκεχειρία στον Λίβανο, λέγοντας πως περαιτέρω ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα θα περιπλέξουν την κατάσταση και θα έχουν «ορισμένες συνέπειες». Είπε πως η κατάπαυση του πυρός είναι μία νίκη για το Ιράν, και ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν υπολόγισαν καλά τη δύναμη της απάντησης του Ιράν.

Κατάρριψη drone

Επισης, σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ισραηλινής κατασκευής στο νότιο Ιράν, προειδοποιώντας για μια «παραβίαση της εκεχειρίας» που μόλις τέθηκε σε ισχύ.

«Πριν από λίγα λεπτά, ένα ντρόουν Hermes 900 αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε στον ουρανό της πόλης Λαρ, στην επαρχία Φαρς (νότια)», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars και η κρατική ιρανική τηλεόραση.

Οι Φρουροί προσθέτουν πως «κάθε εισβολή αμερικανικού ή σιωνιστικού εχθρικού αεροσκάφους στον εθνικό εναέριο χώρο, ακόμα και χωρίς στρατιωτική επιχείρηση, θεωρείται ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και θα οδηγήσει σε σθεναρή απάντηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ