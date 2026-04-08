Σάντσεθ για Τραμπ: Δεν χειροκροτούμε όσους έβαλαν φωτιά στον κόσμο επειδή εμφανίστηκαν με έναν κουβά

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, συμμετείχε σήμερα στην πληθώρα ηγετών που χαιρέτισαν την ανακοίνωση για κατάπαυση πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ωστόσο, εξαπέλυσε, ταυτόχρονα, επίθεση στην κυβέρνηση Τραμπ, η οποία και ξεκίνησε τις εχθροπραξίες.

Ο Σάντσεθ έχει καταγγείλει επανειλημμένα τη δράση Ισραήλ-ΗΠΑ από την αρχή του πολέμου και υπήρξε από τους πρώτους ευρωπαίους ηγέτες που αντιστάθηκαν στο αμερικανοϊσραηλινό δίπτυχο, απαγορεύοντας πρόσβαση στον εναέριο χώρο της Ισπανίας και απομακρύνοντας οριστικά τον Ισπανό πρέσβη από το Ισραήλ.

Σε ανάρτηση το στο Χ ζήτησε να επικρατήσει «η διπλωματία, το διεθνές δίκαιο και η ΕΙΡΗΝΗ».

«Οι εκεχειρίες είναι πάντα καλά νέα. Ειδικά αν οδηγούν σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Αλλά αυτή η στιγμιαία ανακούφιση δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε το χάος, την καταστροφή και τις ζωές που χάθηκαν», συνέχισε ο Σάντσες στην ανάρτηση του.

«Η κυβέρνηση της Ισπανίας δεν θα χειροκροτήσει όσους έβαλαν φωτιά στον κόσμο μόνο και μόνο επειδή εμφανίστηκαν κρατώντας έναν κουβά».

Τα σχόλιά του έρχονται λίγο αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι συμφώνησε να αναστείλει τις επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές για δύο εβδομάδες, πυροδοτώντας μια ευρεία συγκέντρωση ανακούφισης σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου.

Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως η προσωρινή εκεχειρία σημαίνει πως η ασφαλής διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ θα είναι εφικτή μόνο μέσω ελέγχου και όρων που θα επιβάλει η Τεχεράνη.

«Αν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν σταματήσουν, οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας θα σταματήσουν τις αμυντικές επιχειρήσεις τους», ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μέσω X, εξ ονόματος του ιρανικού ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας. «Για περίοδο δύο εβδομάδων, θα είναι εφικτή η ασφαλής διέλευση από το στενό του Ορμούζ σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών περιορισμών», πρόσθεσε, λίγη ώρα αφού ανακοινώθηκε από τις δυο πλευρές πως οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να διαπραγματευτούν για δυο εβδομάδες τον τερματισμό του πολέμου.

Η απάντηση των παγκόσμιων ηγετών

Οι παγκόσμιοι ηγέτες χαιρέτισαν την εκεχειρία, αν και οι αναλυτές χαρακτήρισαν τη συμφωνία ως εύθραυστη και προειδοποίησαν ότι μια σημαντική έλλειψη εμπιστοσύνης και από τις δύο πλευρές πιθανότατα θα περιπλέξει την πορεία προς τη διαρκή ειρήνη.

Παράλληλα με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων, λέγοντας ότι φέρνει «την απαραίτητη αποκλιμάκωση».

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας περιέγραψε τη συμφωνία ως «ένα βήμα πίσω από το χείλος του γκρεμού μετά από εβδομάδες κλιμάκωσης».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε επίσης τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, λέγοντας ότι «θα φέρει μια στιγμή ανακούφισης στην περιοχή και στον κόσμο».

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, υποστήριξε την εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν, αλλά δήλωσε ότι η συμφωνία δεν καλύπτει τις μάχες εναντίον της Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν στον Λίβανο.

Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, η Τουρκία, η Ινδία, η Κίνα και η Ιαπωνία εξέδωσαν δηλώσεις με τις οποίες χαιρετίζουν την διπλωματική πρόοδο, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

Περαιτέρω συνομιλίες για τη διερεύνηση ενός ολοκληρωμένου τερματισμού της κρίσης στη Μέση Ανατολή έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στο Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή.