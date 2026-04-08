Η Monte dei Paschi απέλυσε τον CEO, Λουίτζι Λοβάλιο

Στην απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου Λουίτζι Λοβάλιο, προχώρησε η Monte dei Paschi αφότου προηγουμένως του είχε αφαιρέσει τις εξουσίες του καθώς δεν συμμορφωνόταν με το πλάνο του Διοικητικού Συμβουλίου για αντικατάστασή του.

Σε ανακοίνωσή της, η τράπεζα γνωστοποίησε ότι το διοικητικό συμβούλιο «αποφάσισε να τερματίσει μονομερώς το συμβόλαιο του Λουίτζι Λοβάλιο ως γενικού διευθυντή», αναφέροντας ότι η κίνηση «είναι άμεση συνέπεια» της ανάκλησης των εξουσιών του πριν από δύο εβδομάδες.

Σημειώνεται, πως ο Λοβάλιο βρίσκεται σε αντιπαράθεση με το ΔΣ εδώ και περίπου ένα μήνα. Το συμβούλιο θέλει να τον αντικαταστήσει με τον Φαμπρίτσιο Παλέρμο, έναν εξωτερικό υποψήφιο, ενώ ο Λοβάλιο επιδιώκει την ανανέωση της θητείας του με τη στήριξη του επενδυτή της τράπεζας PLT Holding.

Την τελική απόφαση θα λάβουν οι μέτοχοι γενική συνέλευση στις 15 Απριλίου.

Πάντως ο Λοβάλιο θεωρείται ότι συνέβαλε ιδιαίτερα στην αναδιάρθρωση της ιταλικής τράπεζας, από όταν ανέλαβε καθήκοντα τέσσερα χρόνια πριν. Επιπλέον, πέρυσι ολοκλήρωσε την εξαγορά της Mediobanca.

Ωστόσο, το σχέδιό του για τον τρόπο ενσωμάτωσης της εξαγοράς έχει δημιουργήσει εντάσεις με ορισμένους μετόχους, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα.

Επιπλέον, αντιμετωπίζει δικαστική έρευνα σχετικά με τη συγκεκριμένη συμφωνία, στην οποία εμπλέκονται επίσης δύο ισχυροί μέτοχοι της Monte Paschi, ο μεγιστάνας των κατασκευών Φραντσέσκο Γκαετάνο Καλτατζιρόνε και ο Φραντσέσκο Μιλέρι, πρόεδρος της εταιρείας χαρτοφυλακίου Delfin Sarl. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη.