Δωρεάν ρεύμα για 22 χρόνια παίρνουν 3 οικογένειες από το Δήμο Αθηναίων

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GENDER4POWER και της στήριξης ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών, ο δήμος Αθηναίων, μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας (ΓΑΕΦ), προχώρησε στην παροχή δωρεών ηλεκτρικού ρεύματος για 22 χρόνια, σε τρεις μονογονεϊκές οικογένειες με επικεφαλής γυναίκες.

Η επιλογή έγινε με κλήρωση χτες στα γραφεία του ΓΑΕΦ στο Σεράφειο, παρουσία του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και το ρεύμα θα το λάβουν δωρεάν μέσω της ένταξής τους στην ενεργειακή κοινότητα «Υπερίωνας», σε συνεργασία με την Electra Energy.

Στην κλήρωση συμμετείχαν συνολικά 19 ωφελούμενες γυναίκες του προγράμματος GENDER4POWER. Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνέχεια της αντίστοιχης δράσης που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο, κατά την οποία μία ακόμη γυναίκα ωφελούμενη του προγράμματος είχε λάβει την ίδια παροχή.

«Η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον Δήμο Αθηναίων και κρίσιμο πεδίο άσκησης κοινωνικής πολιτικής», δήλωσε ο Χάρης Δούκας και προσέθεσε: «Μέσα από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας, αξιοποιούμε ευρωπαϊκά εργαλεία και αναπτύσσουμε στοχευμένες συνεργασίες, ώστε να στηρίζουμε έμπρακτα τα νοικοκυριά, που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Η σημερινή δράση είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πώς μπορούμε να μετατρέπουμε τις πολιτικές σε απτά αποτελέσματα για τους πιο ευάλωτους πολίτες».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., Βαγγέλης Μαρινάκης, τόνισε: «Η αξιοποίηση των ενεργειακών κοινοτήτων για την υποστήριξη ευάλωτων νοικοκυριών, αποτελεί μια στρατηγική επιλογή με ισχυρό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε συνεργασίες, που δημιουργούν πραγματική αξία για την πόλη».

Η δράση εντάσσεται στο ευρωπαϊκό έργο GENDER4POWER, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης νοικοκυριών, που πλήττονται από την ενεργειακή φτώχεια, με έμφαση στις ανάγκες ευάλωτων γυναικών.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αξιοποιεί το σχήμα των ενεργειακών κοινοτήτων, δίνοντας τη δυνατότητα σε ευάλωτα γυναικεία νοικοκυριά να αποκτήσουν πρόσβαση σε καθαρή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, με μακροχρόνιο κοινωνικό αποτύπωμα.

Το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων, που τον Μάιο συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας, αποτελεί έναν μηχανισμό υποστήριξης πολιτών, παρέχοντας εξατομικευμένη συμβουλευτική, διασύνδεση με προγράμματα ενίσχυσης και στοχευμένες παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Η εμπειρία της Αθήνας αναδείχθηκε πρόσφατα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο σχετικής συζήτησης του δικτύου Eurocities για την καταπολέμηση της φτώχειας, όπου το ΓΑΕΦ παρουσιάστηκε ως παράδειγμα ολοκληρωμένης τοπικής πολιτικής. Ήδη, μέσα από τις δράσεις του, περισσότερα από 250 ιδιαίτερα ευάλωτα νοικοκυριά έχουν απαλλαγεί από τα δημοτικά τέλη, ενώ εκατοντάδες οικογένειες έχουν λάβει υποστήριξη μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων.