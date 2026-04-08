Πλήγμα με drone σε ζωτικής σημασίας αγωγό της Σαουδικής Αραβίας

Επίθεση από drone δέχθηκε κρίσιμος αγωγός πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος μεταφέρει καύσιμα από τον Περσικό Κόλπο στην Ερυθρά Θάλασσα, ανέφεραν την Τετάρτη οι Financial Times, επικαλούμενοι δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γύρω στη 1 μ.μ. τοπική ώρα, χτυπήθηκε ένα αντλιοστάσιο στον αγωγό Ανατολής-Δύσης, μήκους 1.200 χιλιομέτρων, με την εκτίμηση των ζημιών να συνεχίζεται.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η Saudi Aramco ανακατεύθυνε τις εξαγωγές στην Ερυθρά Θάλασσα με το συγκεκριμένο αγωγό για να παρακάμψει το Στενό του Ορμούζ, καθιστώντας τον αγωγό οικονομική σανίδα σωτηρίας για το βασίλειο.

Το φερόμενο περιστατικό συνέβη λίγες ώρες μετά την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ το βράδυ της Τρίτης.