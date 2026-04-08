Υψηλό 3 εβδομάδων για χρυσό - Σε χαμηλό 1 μήνα το δολάριο

Σε υψηλό σχεδόν τριών εβδομάδων σκαρφάλωσε την Τετάρτη ο χρυσός, με ώθηση από την πτώση των τιμών του πετρελαίου και την αποδυνάμωση του δολαρίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για παύση των συγκρούσεων για δύο εβδομάδες, καθώς ξεκινούν οι συνομιλίες για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ενώ το αμερικανικό νόμισμα διολισθαίνει σε χαμηλό 4 εβδομάδων.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύεται 2% στα 4.795,99 δολάρια ανά ουγγιά ενώ ενδοσυνεδριακά σκαρφάλωσε πάνω από 3%, φτάνοντας σε υψηλό από τις 19 Μαρτίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση στον Ιούνιο κερδίζουν 3%, στα 4.824,70 δολάρια. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων, με την Ισλαμική Δημοκρατία να σταματά τον αποκλεισμό του εφοδιασμού πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, ανέφερε ο Τραμπ.

Ο «μαύρος χρυσός» κατρακυλά πάνω από 13%, κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το δολάριο βυθίστηκε σε χαμηλό ενός μήνα. «Το ασθενέστερο δολάριο στηρίζει τον χρυσό, αλλά ουσιαστικά υποστηρίζεται επίσης από τις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου, τον χαμηλότερο πληθωρισμό και τις αυξημένες προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός», υπογράμμισε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

«Παραμένουμε "ταύροι" για τον χρυσό, με τιμή - στόχο τα 5.900 δολ/ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους, λόγω της ζήτησης ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιπέδων χρέους και των χαμηλότερων πραγματικών επιτοκίων», πρόσθεσε. Οι μετοχές και τα ομόλογα καταγράφουν κέρδη, αλλά πέρα ​​από την άμεση ανακούφιση, οι επενδυτές εξετάζουν εάν η εκεχειρία ενδεχομένως οδηγήσει σε οριστική λήξη της κρίσης πριν αυξήσουν σημαντικά τα στοιχήματά τους στην αγορά.

Σύμφωνα με το CNBC, ο χρυσός μετρά απώλειες 10% από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου. Οι επενδυτές βλέπουν τώρα πιθανότητα 43% για τουλάχιστον μία μείωση των επιτοκίων από Fed μέχρι το τέλος του έτους σε σύγκριση με 14% μια ημέρα πριν, σύμφωνα με το FedWatch Tool της CME ενώ η αγορά περιμένει και τα πρακτικά της FOMC τον Μάρτιο εντός της ημέρας.