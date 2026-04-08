Έξι ενδιαφερόμενοι για ανέγερση φοιτητικών εστιών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέσω ΣΔΙΤ

Την υποβολή έξι φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Α΄ φάσης του σχετικού διαγωνισμού για την ανέγερση φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων και χώρων πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, μέσω ΣΔΙΤ, ανακοινώνουν η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης .

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα επιλεγεί με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα αναλάβει για διάστημα 27 ετών τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, θα έχει την ευθύνη για τις υπηρεσίες ασφάλειας, φύλαξης και καθαριότητας των φοιτητικών εστιών, οι οποίες θα έχουν συνολική δυναμικότητα 1.100 κλινών.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Κυβέρνησης για τη δημιουργία υποδομών φοιτητικής στέγασης μέσω ΣΔΙΤ, συνολικής δυναμικότητας 8.500 κλινών στο σύνολο της επικράτειας. Με την ολοκλήρωση του έργου, θα επιτευχθεί ο ουσιαστικός εκσυγχρονισμός των χώρων διαμονής των φοιτητών και η αναβάθμιση της εικόνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση του ζητήματος της φοιτητικής στέγασης, βελτιώνοντας συνολικά την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας.

Με αφορμή την εκδήλωση ενδιαφέροντος, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: « Η κύρια στόχευση της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η Πολιτεία να παρέχει στα Πανεπιστήμια νέες υποδομές φοιτητικής μέριμνας και στους φοιτητές και τις φοιτήτριες σύγχρονη, ασφαλή και οικονομική στέγη για το διάστημα που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Προκειμένου να επιτύχουμε τον στόχο αυτό, αξιοποιούμε πολλά και διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι και τα ΣΔΙΤ, και με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνουμε το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται. Οι φοιτητικές εστίες που θα δημιουργηθούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στην Κρήτη και σε άλλα περιφερειακά Πανεπιστήμια αλλάζουν και αναβαθμίζουν τον χαρακτήρα της παροχής στέγης προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συντήρηση και τη λειτουργία τους σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΙΘΑ, προχωρά η εκτεταμένη ανακατασκευή παλαιών εμβληματικών κτιρίων που λειτουργούσαν ως φοιτητικές εστίες, όπως η εστία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πατησίων. Επιπλέον, το 2027 το Πάντειο Πανεπιστήμιο θα αποκτήσει για πρώτη φορά φοιτητική εστία, σε κτίριο που ανακατασκευάζεται πλήρως στον Νέο Κόσμο. Τέλος, εντός του 2026 θα προχωρήσει και το νέο μεγάλο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των φοιτητικών εστιών που υπάγονται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με πόρους από το νέο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, οι οποίοι αναμένεται να ξεπεράσουν τα 220 εκατομμύρια ευρώ. »

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε: «Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Κυβέρνησης για τη στήριξη της κοινωνίας και για την υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, προχωρούμε σε μια ακόμα έμπρακτη παρέμβαση ενίσχυσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που έχουν άμεση σχέση με ασφαλείς, λειτουργικές και οικονομικές συνθήκες διαβίωσης και ανάπτυξης των δυνατοτήτων των νέων μας. Η ανέγερση 1.100 νέων κλινών μέσω ΣΔΙΤ στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έρχεται να προστεθεί στις ανάλογες δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ΑΕΙ όλης της χώρας συνολικού ύψους 750 εκατ. ευρώ, σε αυτές που υλοποιούνται με πόρους του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και σε αυτές, ύψους 226 εκατ. ευρώ, οι οποίες δρομολογούνται στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου που έγινε νόμος του Κράτους πριν από λίγες μέρες. Παράλληλα, το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο έργο, καταδεικνύει το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας και την εμπιστοσύνη της αγοράς στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του θεσμού των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Με σχέδιο και μεθοδικότητα, διαφάνεια και αποφασιστικότητα, επιταχύνουμε την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας για την Ελλάδα που αξίζει στη νέα γενιά, στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.»