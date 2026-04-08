Η Μπλε Κέδρος απέκτησε ακίνητο στην Αθήνα έναντι 695.000 ευρώ

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει την περαιτέρω ενίσχυση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου μέσω της απόκτησης ενός ακινήτου, επί της οδού Ερνέστου Εμπράρ 43, στην Αθήνα, στην περιοχή Ελληνορώσων. Πρόκειται για οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και τρεις ορόφους, συνολικής επιφανείας 496 τ.μ., επί οικοπέδου επιφανείας 346 τ.μ.. Το τίμημα ανήλθε σε 695.000 € και καταβλήθηκε εξ ιδίων κεφαλαίων.

Μετά την απόκτηση αυτή, το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας αποτελείται από 43 ακίνητα, συνολικής αποτίμησης 110.905.600€