Η Μπλε Κέδρος απέκτησε ακίνητο στην Αθήνα έναντι 695.000 ευρώ

Η Μπλε Κέδρος απέκτησε ακίνητο στην Αθήνα έναντι 695.000 ευρώ
Μετά την απόκτηση αυτή, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αποτελείται από 43 ακίνητα συνολικής αποτίμησης 110.905,600 ευρώ.

Στην απόκτηση ενός ακινήτου επί της οδού Ερνέστου Εμπράρ 43 στην Αθήνα και ειδικότερα στην περιοχή των Ελληνορώσων, απέκτησε η Μπλε Κέδρος έναντι 695.000 ευρώ.

Όπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση, μετά την απόκτηση αυτή, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αποτελείται από 43 ακίνητα συνολικής αποτίμησης 110.905,600 ευρώ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει την περαιτέρω ενίσχυση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου μέσω της απόκτησης ενός ακινήτου, επί της οδού Ερνέστου Εμπράρ 43, στην Αθήνα, στην περιοχή Ελληνορώσων. Πρόκειται για οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και τρεις ορόφους, συνολικής επιφανείας 496 τ.μ., επί οικοπέδου επιφανείας 346 τ.μ.. Το τίμημα ανήλθε σε 695.000 € και καταβλήθηκε εξ ιδίων κεφαλαίων.

Μετά την απόκτηση αυτή, το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας αποτελείται από 43 ακίνητα, συνολικής αποτίμησης 110.905.600€

