Κουβέιτ: Καταστροφές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς

Newsroom
Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε πως «σοβαρές υλικές ζημιές» προκλήθηκαν λόγω ιρανικών drones.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε πως «σοβαρές υλικές ζημιές» προκλήθηκαν σε εγκαταστάσεις της κρατικής εταιρείας πετρελαίου (Kuwait Petroleum Corporation / KPC) και του υπουργείου Ενέργειας του εμιράτου εξαιτίας επίθεσης ιρανικών drones νωρίτερα σήμερα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ξέσπασαν πυρκαγιές σε ορισμένες από τις πληγείσες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και τριών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

