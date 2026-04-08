Delta: Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα κέρδη πρώτου τριμήνου - «Εκτίναξη» της μετοχής άνω του 12%

Όσο αφορά τα προσαρμοσμένα κέρδη ήταν 64 σεντς ανά μετοχή, ξεπερνώντας τα 57 σεντς που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg.

Θετικά ήταν τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Delta Air Lines για το πρώτο τρίμηνο την Τετάρτη, ανακοινώνοντας ότι η ανάπτυξη στον κλάδο των premium αεροπορικών εταιρειών θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει σθεναρά τις σημαντικές ανησυχίες που προέκυψαν από το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ και το υψηλό κόστος καυσίμων, πριν βέβαια γίνει γνωστή η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν και ξεκινήσει η ραγδαία πτώση του πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, για το πρώτο τρίμηνο, η Delta ανακοίνωσε προσαρμοσμένα έσοδα για το πρώτο τρίμηνο ύψους 14,2 δισ. δολ. έναντι 14,11 δισ. δολ. που αναμενόταν, σύμφωνα με την Bloomberg. Σημείωσαν αύξηση 9,4% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, ελαφρώς υψηλότερα από τις νέες προβλέψεις που εκδόθηκαν τον Μάρτιο, οι οποίες κατέγραψαν αύξηση περίπου 7% έως 9%.

Όσο αφορά τα προσαρμοσμένα κέρδη ήταν 64 σεντς ανά μετοχή, ξεπερνώντας τα 57 σεντς που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg.

Η Delta Air Lines ανέφερε ότι αναμένει να επιβαρυνθεί με περισσότερα από 2 δισ. δολ. λόγω των ακριβών καυσίμων μέχρι τον Ιούνιο λόγω του πολέμου στο Ιράν, γεγονός που ωθεί την αεροπορική εταιρεία να κινηθεί προσεκτικά και να τηρήσει την προηγούμενη πρόβλεψη κερδών της για ολόκληρο το έτος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Delta, Ed Bastian δήλωσε ότι η Delta «σχεδιάζει να κάνει περισσότερες» αυξήσεις ναύλων πέρα ​​από αυτές που έχουν ήδη επιβληθεί.

Οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη, όπως και γενικά όλοι οι κλάδοι στις διεθνείς αγορές μετά την είδηση της εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με αντάλλαγμα την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη, μία ζωτική θαλάσσια οδό για τις εξαγωγές πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων.

Η μετοχή της Delta σημειώνει άνοδο άνω του 12% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ενώ στα ίδια επίπεδα κινείται και εκείνη της ανταγωνίστριας United Airlines.

Το προηγούμενο τρίμηνο, η Delta δήλωσε ότι αναμένει τα κέρδη ανά μετοχή για το σύνολο του 2026 να κυμανθούν από 6,50 έως 7,50 δολάρια.