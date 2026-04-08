Οι ΝΥΤ λένε πως ταυτοποίησαν τον ιδρυτή του Bitcoin

Τον ιδρυτή του Bitcoin και έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη γη του οποίου η ταυτότητα παραμένει άγνωστη, ισχυρίζεται πως ταυτοποίησε δημοσίευμα των New York Times.

Ειδικότερα, ο άνθρωπος που «κρύβεται» πίσω από το ψευδώνυμο Σατόσι Νακαμότο, φέρεται να είναι ο Adam Back, ένας Βρετανός προγραμματιστής και θερμός υποστηρικτής των κρυπτονομισμάτων.

Το εκτενές άρθρο στους New York Times, επικεντρώνεται στην ανάλυση παλιών email και διαδικτυακών αναρτήσεων του Μπακ και ειδικότερα στη λανθασμένη χρήση παύλας και τη χρήση «βρετανικής» ορθογραφίας.

Ο Μπακ έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι είναι ο Σατόσι, τόσο έπειτα από το άρθρο των NYT, όσο και παλαιότερα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπακ ανέφερε: «Δεν είμαι ο Σατόσι, αλλά από νωρίς επικεντρώθηκα στις θετικές κοινωνικές επιπτώσεις της κρυπτογραφίας, της διαδικτυακής ιδιωτικότητας και του ηλεκτρονικού χρήματος».

Σύμφωνα με το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Arkham, το χαρτοφυλάκιο του Σατόσι σε Bitcoin ανέρχεται σε περίπου 73 δισ. δολάρια

