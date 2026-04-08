Τραμπ: Δασμοί 50% στις χώρες που δίνουν όπλα στο Ιράν - Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου

Τελευταία ενημέρωση: 15:21

Oποιαδήποτε χώρα προμηθεύει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό θα αντιμετωπίσει άμεσα δασμούς ύψους 50%, χωρίς καμία εξαίρεση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω μία νέας ανάρτησής του στο Truth Social.

H ανακοίνωση έρχεται μία ημέρα μετά την συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, σε άλλη ανάρτησή του, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν στενά με το Ιράν, στο οποίο έχει συμβεί «αλλαγή καθεστώτος» και θα συζητήσουν την άρση των δασμών και των κυρώσεων με την Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφού κήρυξε κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων.

«Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social, προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ θα «συνεργαστούν» με το Ιράν για την εξόρυξη πυρηνικού υλικού που «θάφτηκε» από τους βομβαρδισμούς του 2025

«Μιλάμε και θα μιλάμε για ελάφρυνση δασμών και κυρώσεων με το Ιράν», συμπλήρωσε.

Συγκεκριμένα η ανάρτηση αναφέρει:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν στενά με το Ιράν, το οποίο, όπως έχουμε διαπιστώσει, έχει περάσει από μια πολύ παραγωγική αλλαγή καθεστώτος! Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνεργασία με το Ιράν, θα σκάψουν και θα απομακρύνουν όλη την βαθιά θαμμένη (Βομβαρδιστικά B-2) Πυρηνική «Σκόνη». Αυτή τη στιγμή βρίσκεται, και βρισκόταν, υπό πολύ αυστηρή δορυφορική επιτήρηση (Διαστημική Δύναμη!). Τίποτα δεν έχει αγγιχτεί από την ημερομηνία της επίθεσης. Συζητάμε, και θα συζητάμε, για την άρση των δασμών και των κυρώσεων με το Ιράν. Πολλά από τα 15 σημεία έχουν ήδη συμφωνηθεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Την ώρα που όλοι αγωνιούν πόσο τελικά θα αντέξει η συμφωνία, αφού κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η «βάση διαπραγματεύσεων», με τον Λευκό Οίκο να μην έχει δώσει μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα μια επίσημη εκδοχή αυτού του σχεδίου, ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς ήρθε να χαρακτηρίσει σήμερα «εύθραυστη» την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και πρόσθεσε ότι, αν οι Ιρανοί δεν διαπραγματευθούν με καλή πίστη, θα ανακαλύψουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «δεν είναι κάποιος με τον οποίο μπορούν να αστειεύονται».

Ιράν: Μπορεί να ανοίξει με ελεγχόμενο τρόπο τα Στενά πριν τη συνάντηση με ΗΠΑ

Το Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ με περιορισμένο και ελεγχόμενο τρόπο την Πέμπτη ή την Παρασκευή, ενόψει μιας συνάντησης μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο Πακιστάν, δήλωσε σήμερα στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, που συμμετέχει στις συνομιλίες.

«Αν επιτευχθεί συμφωνία για ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων, τα Στενά θα μπορούσε να ανοίξουν «περιορισμένα, υπό ιρανικό έλεγχο», τόνισε ο αξιωματούχος.

«Ο συντονισμός με τον ιρανικό στρατό θα είναι υποχρεωτικός για όλα τα πλοία. Μολαυτάτα, η εκεχειρία είναι εύθραυστη, ωστόσο, προτιμούμε διαρκή ειρήνη, αλλά το Ιράν δεν φοβάται να επιστρέψει στον πόλεμο αν οι ΗΠΑ θέλουν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο», συμπλήρωσε.

Επιθέσεις σε Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Κουβέιτ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ύστερα από αεροπορικά πλήγματα εναντίον των πετρελαϊκών του εγκαταστάσεων, μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός από τις ΗΠΑ, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατά των Εμιράτων και του Κουβέιτ έγιναν μερικές ώρες μετά τη στοχοθέτηση πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη νήσο Λαβάν», μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση, αφού οι δύο χώρες του Κόλπου είχαν γνωστοποιήσει ιρανικά πυρά.

Το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο επικαλέστηκε την Ιρανική Εθνική Εταιρεία Διύλισης και Διανομής Πετρελαίου, σύμφωνα με την οποία το διυλιστήριο της νήσου Λαβάν «αποτέλεσε στόχο δειλής επίθεσης» γύρω στις 09:30 ώρα Ελλάδος.

Προηγουμένως, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν γνωστοποιήσει νέες ιρανικές επιθέσεις, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αντιμετωπίζουν επιθέσεις πυραύλων και drones που προέρχονται από το Ιράν», γνωστοποίησε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ σε ανακοίνωση που ανήρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Παράλληλα το Κουβέιτ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι τις τελευταίες ώρες είχε δεχθεί «έντονο κύμα επιθέσεων» από το Ιράν, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και εργοστάσια αφαλάτωσης, σύμφωνα με τον στρατό.

Το κουβεϊτιανό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε την Τεχεράνη και τους συμμάχους της «να σταματήσουν αμέσως» τις εχθροπραξίες, υπογραμμίζοντας σε ανακοίνωσή του «την ανάγκη η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι εντολοδόχοι της, συμπεριλαμβανομένων των φατριών, των πολιτοφυλακών και των ενόπλων οργανώσεων που της είναι πιστές, να βάλουν αμέσως τέλος σε όλες τις εχθρικές ενέργειες και πρακτικές που διακυβεύουν τη σταθερότητα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ