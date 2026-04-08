Η Χεζμπολάχ προχωρά σε παύση εχθροπραξιών - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο

Τελευταία ενημέρωση 16:19

Η λιβανική Χεζμπολάχ έπαυσε πυρ στο βόρειο Ισραήλ και κατά ισραηλινών στρατευμάτων σήμερα στον Λίβανο στο πλαίσιο της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για δύο εβδομάδες, αλλά βουλευτής της φιλοϊρανικής οργάνωσης δήλωσε ότι το Ισραήλ θα πρέπει επίσης να τηρήσει την εκεχειρία διαφορετικά θα καταρρεύσει.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στη διάρκεια της νύχτας ότι η κατάπαυση πυρός που αναστέλλει τον έξι εβδομάδων αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο δεν αφορά τον Λίβανο και ότι ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ εκεί.

«Η μάχη συνεχίζεται στον Λίβανο όπου δεν εφαρμόζεται η κατάπαυση του πυρός», δηλώνει ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, ο οποίος έχει ήδη κοινοποιήσει τρεις εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λιβάνου από την έναρξη της εφαρμογής της 15ήμερης εκεχειρίας που κηρύχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι η κατάσταση στον Λίβανο παραμένει κρίσιμη και ζητά να περιληφθεί ο Λίβανος στη συμφωνία. Η Γαλλία διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Λίβανο, που τελούσε υπό γαλλική εντολή.

Η στάση του Ισραήλ αντικρούει τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, βασικό μεσολαβητή στις συνομιλίες εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν, που δήλωσε ότι η κατάπαυση πυρός θα περιλαμβάνει τον Λίβανο.

Ισραήλ: Εξαπέλυσε το «μεγαλύτερο συντονισμένο χτύπημα κατά της Χεζμπολάχ μέχρι σήμερα»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε περίπου 100 στόχους της Χεζμπολάχ σε όλο τον Λίβανο σήμερα, δηλώνοντας ότι πρόκειται για το «μεγαλύτερο συντονισμένο χτύπημα» κατά της φιλοϊρανικής οργάνωσης από το ξέσπασμα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου

«Σε διάστημα 10 λεπτών και ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές, (οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν) σε περίπου 100 φυλάκια διοίκησης και στρατιωτικές υποδομές» της λιβανικής ισλαμιστικής οργάνωσης σε διάφορα σημεία της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Το τελευταίο κύμα βομβαρδισμών είναι το σφοδρότερο που έχει ζήσει ο Λίβανος από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ στις αρχές του περασμένου μήνα, δήλωσε λιβανική πηγή ασφαλείας στο Reuters.

Συνεχής ρίψη βομβών συντάραξε την πρωτεύουσα Βηρυτό και καπνός υψώθηκε στον ουρανό. Ένα από τα πλήγματα σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, δήλωσε πηγή ασφαλείας.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε λόγο για δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες έκανε σήμερα λόγο το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, καλώντας τους κατοίκους της Βηρυτού να ανοίγουν «επειγόντως» τον δρόμο για τα ασθενοφόρα, ύστερα από ταυτόχρονα ισραηλινά πλήγματα και χωρίς προειδοποίηση, τα σφοδρότερα από την έναρξη του πολέμου, με στόχο την καρδιά της πρωτεύουσας.

«Η συμφόρηση στους δρόμους από το πρωτοφανές σε αριθμό και ένταση κύμα πληγμάτων» που εξαπέλυσε το Ισραήλ «δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις διάσωσης» δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι είναι «απαραίτητο και ιδιαιτέρως επείγον να ανοίγουν οι δρόμοι για τα ασθενοφόρα» που φθάνουν στις πληγείσες περιοχές.

«Ο Λίβανος δεν αντέχει άλλο»

Το Ισραήλ έχει εκδώσει εντολές εκκένωσης που καλύπτουν περίπου το 15% του λιβανικού εδάφους από τις 2 Μαρτίου, κυρίως στον νότο και στα προάστια νοτίως της πρωτεύουσας Βηρυτού. Περισσότεροι από 1,2 εκατ. άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στον Λίβανο, σύμφωνα με τις αρχές.

«Ελπίζουμε ότι θα επιτευχθεί κατάπαυση πυρός», δήλωσε ο Αχμεντ Χαρμ, ένας 54χρονος εκτοπισμένος από τα νότια προάστια της Βηρυτού. «Διότι ο Λίβανος δεν αντέχει άλλο. Η χώρα καταρρέει οικονομικά, και όλα καταρρέουν».

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε επίσης επείγουσες προειδοποιήσεις στους κατοίκους ότι σχεδιάζει να επιτεθεί στην πόλη της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, και σε γειτονιές στα νότια προάστια της Βηρυτού. «Εάν ο ισραηλινός εχθρός δεν τηρήσει την εκεχειρία, καμία πλευρά δεν θα δεσμευθεί σε αυτή, και θα υπάρξει απάντηση από την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν», δήλωσε ο Λιβανέζος βουλευτής της Χεζμπολάχ Ιμπραχίμ Μουσαβί σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Υψηλόβαθμος Λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Λίβανος δεν έχει λάβει εγγυήσεις ή άλλες πληροφορίες για την συμπερίληψή του στην κατάπαυση πυρός για δύο εβδομάδες και ότι δεν συμμετείχε στις συνομιλίες.

«Έχουμε ενημερώσει όλες τις αρμόδιες πλευρές ότι οι λιβανικές αρχές είναι οι μόνες εξουσιοδοτημένες για να διαπραγματεύονται εξ ονόματος του Λιβάνου και ότι οι όποιες διαπραγματεύσεις με ανεπίσημες πλευρές δεν θα έχουν σχέση με τον Λίβανο ως κράτος», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η εκτίμηση της Βηρυτού είναι ότι τα συνεχιζόμενα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο δεν θα προκαλέσουν απαραίτητα την κατάρρευση της ευρύτερης περιφερειακής εκεχειρίας.

Η τελευταία δημόσια δήλωση της Χεζμπολάχ για τη στρατιωτική της δραστηριότητα αναρτήθηκε στη 1 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), στην οποία ανέφερε ότι στοχοθέτησε ισραηλινά στρατεύματα εντός του Λιβάνου χθες βράδυ.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, χαιρετίζοντας την κατάπαυση πυρός ΗΠΑ-Ιράν, δήλωσε ότι η Βηρυτός θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι ο Λίβανος θα περιλαμβάνεται στην όποια συμφωνία για περιφερειακή ειρήνη με διάρκεια.

Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην αεροπορική και χερσαία εκστρατεία του Ισραήλ στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, ανάμεσά τους περισσότερα από 130 παιδιά και περισσότερες από 100 γυναίκες. Έως τα τέλη Μαρτίου, περισσότεροι από 400 μαχητές της Χεζμπολάχ έχουν χάσει τη ζωή τους, δήλωσαν πηγές στο Reuters. Τουλάχιστον 10 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον νότιο Λίβανο την ίδια περίοδο, όπως έχει ανακοινώσει ο ισραηλινός στρατός.

Οι Φρουροί της Επανάστασης είναι «με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσαν σήμερα ότι κρατούν «το δάχτυλο στη σκανδάλη» παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, υποστηρίζοντας ότι δεν «εμπιστεύονται» τις ΗΠΑ.

Οι Φρουροί, «με το δάχτυλο στη σκανδάλη», είναι έτοιμοι να ανταποδώσουν «αν ο εχθρός επαναλάβει τους λανθασμένους υπολογισμούς του», τόνισαν στο κανάλι τους στο Telegram.

«Ο εχθρός ήταν πάντα παραπλανητικός, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του και θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε επιθετικότητα σε υψηλότερο επίπεδο», πρόσθεσαν.

Χαμάς: «Σημαντικό βήμα προς τη μείωση της αμερικανικής ηγεμονίας» η κατάπαυση πυρός

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς εκτίμησε σήμερα πως η εκεχειρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν είναι ένα «σημαντικό βήμα» προς «τη μείωση της αμερικανικής ηγεμονίας» στη Μέση Ανατολή.

«Η κατάπαυση του πυρός που βασίστηκε σε ιρανική πρόταση και έγινε δεκτή από τον Τραμπ είναι χωρίς αμφιβολία ένα σημαντικό βήμα προς τη μείωση της αμερικανικής ηγεμονίας στην περιοχή», ανέφερε η Χαμάς σε μια ανακοίνωση.

«Η βούληση ελεύθερων λαών, που είναι έτοιμοι να πληρώσουν το τίμημα για την ελευθερία και την ανεξαρτησία, θριάμβευσε», πρόσθεσε η οργάνωση, που είναι σύμμαχος της Τεχεράνης και ασκεί την εξουσία στη λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ