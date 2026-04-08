Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κατά περίπτωση εξέταση έχει να κάνει με την πολιτική αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης

Στην αναδημοσίευση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη μιας ανάρτησης της αναπληρώτριας τομεάρχη Οικονομικών του κόμματος, Μαρινίκης Θεοδώρου, η οποία στρεφόταν κατά της συγγραφέως Σώτης Τριανταφύλλου, αναφέρθηκε ανάμεσα στα άλλα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ 100,3 FM.

«Πριν από λίγη ώρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προέβη σε μία ενέργεια βαθύτατα προβληματική. Αναδημοσίευσε μία ανάρτηση της κυρίας Θεοδώρου, που είναι -όπως διαβάζω εδώ- αναπληρώτρια τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, μια ανάρτηση κατά της Σώτης Τριανταφύλλου, κορυφαίας Ελληνίδας, συγγραφέως και διανοούμενης. Θεωρώ, ότι είναι μια απαράδεκτη ενέργεια» τόνισε.

«Μπορεί να διαφωνεί, ως έχει δικαίωμα, ο κ. Ανδρουλάκης και το κόμμα του με αυτά τα οποία είπε η κυρία Τριανταφύλλου, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πρέπον και ξεφεύγει των ορίων και των θεσμικών ορίων του κ. Ανδρουλάκη, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μία τέτοια κίνηση και, επειδή ζούμε στη χώρα που πολλοί είναι «α λα καρτ ευαίσθητοι» με το κράτος Δικαίου, αναμένω από τους γνωστούς - αγνώστους, «ευαίσθητους» να πράξουν τα δέοντα σε επίπεδο ανακοινώσεων και σε κάθε περίπτωση, θα μπορούσε όλο αυτό το πράγμα να τελειώσει -μέρες που είναι- με το να καταλάβει το λάθος του ο κ. Ανδρουλάκης και να αποσύρει αυτή την αναδημοσίευση» πρόσθεσε.

Για την άρση ασυλίας των βουλευτών ο κ. Μαρινάκης είπε: «Να τα πάρουμε με τη σειρά. Καμία αντίφαση. Την πρώτη στιγμή είπαμε, δι' εμού, ως κυβέρνηση, ότι η ανακοίνωση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας συνιστούσε και συνιστά μια σοβαρή εξέλιξη. Όταν η εισαγγελία αποφασίζει να ζητήσει την άρση ασυλίας κάποιων βουλευτών, όχι γιατί είναι υπόδικοι ή πολύ χειρότερα ένοχοι, όπως κάποιοι ήδη έχουν βγάλει κρίση, αλλά γιατί αυτή είναι προϋπόθεση για να παράσχουν εξηγήσεις. Αν δεν ήταν βουλευτές, απλά θα είχαν κληθεί για εξηγήσεις, το τι θα συνέβαινε στη συνέχεια είναι μια απόφαση ξεχωριστή σε κάθε περίπτωση της δικαιοσύνης. Η κατά περίπτωση εξέταση, όπως ειπώθηκε από την πρώτη στιγμή δεν είχε να κάνει με την άρση της ασυλίας. Ούτως ή άλλως το εξήγησα την επόμενη μέρα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Η άρση ασυλίας μετά το ΄19 καθίσταται στην πραγματικότητα κανόνας, εκτός εάν εμπίπτει μια περίπτωση στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα και ούτως ή άλλως, την άρση ασυλίας τη ζήτησαν οι ίδιοι οι βουλευτές για να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, δηλώνοντας μάλιστα οι ίδιοι τη θέση τους και, όπως ο καθένας το διατύπωσε, την αθωότητά τους. 'Αρα, όποιος μιλάει για την άρση της ασυλίας και για τους βουλευτές μας, «κρούει ανοιχτές θύρες». Η κατά περίπτωση εξέταση έχει να κάνει με την πολιτική αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης».

«Η πολιτική αξιολόγηση δεν βγάζει δικαστικές κρίσεις περί ενοχής ή απαλλαγής. Η πολιτική αξιολόγηση έχει να κάνει με τα πραγματικά δεδομένα μιας υπόθεσης, όπως αυτά αναδύονται και αναδεικνύονται όταν βγαίνουν στη δημοσιότητα. Αλλά, αν μου επιτρέπετε να πω, επειδή ξεκινήσατε με ένα ηχητικό του κ. Ανδρουλάκη, του αρχηγού της αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ με απλά λόγια για να καταλαβαίνει ο κόσμος; Ότι «επειδή ένας Χ αριθμός βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθεί σε λίγες ημέρες υπό το καθεστώς άρσης ασυλίας τίθεται θέμα νομιμοποίησης της κυβέρνησης, γιατί είναι μια «κυβέρνηση υποδίκων ή ελεγχόμενων», γιατί το προσάρμοσαν, γιατί και το υποδίκων ήταν και ανακριβές νομικά. Έκατσα και έψαξα, δεν θέλει πολύ, δεν πρέπει να είσαι ο «επιθεωρητής Κλουζώ» για να τα βρεις. Από το 2023 μέχρι σήμερα, δηλαδή στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, έχει αρθεί 7 φορές συνολικά, η ασυλία βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Αν σκεφτεί κανείς μάλιστα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είναι 32 ατόμων, είναι το 20%. Δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο σοβαρές όλες οι περιπτώσεις. Δεν σημαίνει ότι και τα αδικήματα έχουν την ίδια απαξία, αλλά σας λέω ενδεικτικά, ότι οι δύο εξ' αυτών, προφανώς δεν πρόκειται καν να μπω σε ονοματολογία, σέβομαι απόλυτα τα ονόματα και τις περιπτώσεις, είναι για παράβαση καθήκοντος και μία είναι για ανακριβές πόθεν έσχες. Το ξαναλέω, οι άνθρωποι αυτοί, όπως και οι δικοί μας βουλευτές μπορεί να αθωωθούν, μπορεί να μην έχουν καμία εμπλοκή. Είδατε ποτέ κάποιον από εμάς, σε κάθε τέτοια περίπτωση, μετά να λένε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει μια «κοινοβουλευτική ομάδα υποδίκων ή ελεγχόμενων από τη Δικαιοσύνη»; Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα να λέγονται» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Όμως, έστω και με καθυστέρηση, αναλαμβάνουμε την ευθύνη για αυτή, η μεγάλη αλλαγή έγινε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ πέρασε στην ΑΑΔΕ. Γιατί αυτό είναι μεγάλη αλλαγή; Γιατί και να θέλει πλέον κάποιος να πάρει να ζητήσει μια μεγαλύτερη επιδότηση, όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν μπορεί να πάρει κανείς τηλέφωνο στην ΑΑΔΕ και να ζητήσει μεγαλύτερη επιστροφή φόρου, ούτε μικρότερο ΕΝΦΙΑ να πληρώσει. Αυτή λοιπόν την τομή, που δεν θα επιτρέψει ξανά σε κανέναν να παρέμβει, είτε για κάτι παράνομο, που ούτως ή άλλως αυτό είναι ποινικό και το εξετάζει η δικαιοσύνη, είτε ακόμα και για νόμιμο, δεν θα μπορείς να ζητήσεις κάτι. Αυτό το ψήφισε μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. 'Αρα, αυτοί που φωνάζουν από την αντιπολίτευση για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, δεν ψήφισαν την τομή, έστω και με καθυστέρηση, από εμάς που ήρθε, ούτως ώστε να μπει ένα τέλος σε αυτό το φαινόμενο».

Για το αν υπάρχουν σκέψεις κατάργησης του σταυρού προτίμησης ο κ. Μαρινάκης είπε: «Θεωρώ ότι οποιαδήποτε πρόταση μειώνει τη δύναμη των ψηφοφόρων —γιατί ο σταυρός τι είναι; Είναι η έκφραση των πολιτών επί των προσώπων— θεωρώ ότι είναι μια πρόταση που κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση».

«Οποιαδήποτε πρόταση έχει μεγάλο αριθμό βουλευτών επικρατείας, οποιαδήποτε πρόταση έχει μια λογική μονοεδρικών όπου εκεί πέρα θα είναι ένας υποψήφιος -στο γερμανικό μοντέλο σε κάθε μονοεδρική είναι ένας, δεν κερδίζει αυτός που ο κόσμος θεωρεί καλύτερο- δεν κινείται σε σωστή κατεύθυνση, έχει χαρακτηριστικά ελιτισμού κατά τη γνώμη μου. Θεωρώ, εγώ προσωπικά έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, είναι προσωπική θέση επειδή με ρωτάτε και απαντώ με ειλικρίνεια: για μένα ό,τι πιο σημαντικό στην πολιτική είναι η λαϊκή ετυμηγορία και έχω σκοπό να είμαι στην πολιτική μόνο όσα χρόνια θέλει ο κόσμος με την ψήφο του» πρόσθεσε.

Τέλος, για την ανακοίνωση του πρωθυπουργού που αφορά στην απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών και απαντώντας στο ερώτημα γιατί έγινε τώρα ανέφερε «γιατί είναι κάτι το οποίο θέλει χρόνο να εφαρμοστεί και τεχνικά, πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη προετοιμασία, η νομοθεσία αυτή δεν είναι πανάκεια, δεν είναι κάτι που πατάς ένα κουμπί «μια του μηνός» και «κόβονται» τα social media στους κάτω των 15 ετών. Πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση και μια προετοιμασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξ' ού και η επιστολή του πρωθυπουργού στην Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, είναι μια μάχη που για να την κερδίσουμε πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Οι γονείς, η πολιτεία, η κοινωνία, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, είναι μια μάχη ευρωπαϊκή, όχι μόνο ελληνική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ