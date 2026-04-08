ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας βρεφικού γάλακτος

Την ανάκληση της παρτίδας 111572333 με ημερομηνία λήξης 5/11/2027 του βρεφικού γάλακτος ALMIRON PROFUTURA 1, αποφάσισε ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία NUMIL HELLAS ΑΕ, λόγω υπέρβασης του ορίου της τοξίνης cereulide από το όριο που έχει καθορίσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αξιολόγησης Τροφίμων (EFSA), κατόπιν εργαστηριακής ανάλυσης.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται προληπτικά με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της παραγωγού εταιρείας και εκτείνεται μέχρι το επίπεδο του καταναλωτή. Οι καταναλωτές καλούνται να μην χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο προϊόν και να το επιστρέψουν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή του. Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία των προϊόντων στην ελληνική αγορά, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

