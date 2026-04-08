Τραμπ: Ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στην συμφωνία εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν

Ο Λίβανος δεν συμπεριλήφθηκε στην συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Εξαιτίας της Χεζμπολάχ, δεν συμπεριλήφθηκαν στη συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα PBS. «Και αυτό θα τακτοποιηθεί. Δεν πειράζει» τόνισε, την ώρα που το Ισραήλ εξαπέλυσε την μαζικότερη και πιο φονική επίθεση στο Λίβανο την Τετάρτη, πλήττοντας περίπου 100 στόχους της Χεζμπολάχ, σκοτώνοντας περισσότερους από 89 ανθρώπους και τραυματίζοντας 722, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε στο Reuters ότι μεταξύ των νεκρών είναι 12 διασώστες που σκοτώθηκαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο.

Όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με τη συνέχιση των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, ο Τραμπ απάντησε ότι αυτό «είναι μέρος της συμφωνίας... Αυτή είναι μια ξεχωριστή διαμάχη».

Την δήλωση Τραμπ επανέλαβε νωρίτερα και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Μια μη κατονομαζόμενη πηγή δήλωσε σήμερα στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ότι το Ιράν θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας που κατέληξε με τις ΗΠΑ, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο.

Άλλο ιρανικό μέσο, το Press TV, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές, ανέφερε ότι η Τεχεράνη «θα τιμωρήσει» το Ισραήλ για τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, «κατά παράβαση της κατάπαυσης του πυρός».

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι «τα πετρελαιοφόρα έχουν ανασταλεί από το να περνούν από το Στενό του Ορμούζ» σε απάντηση στην ισραηλινή επίθεση.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επικαλέστηκε επίσης μια ενημερωμένη ιρανική πηγή που δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εάν το Ισραήλ συνεχίσει να παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός με την επίθεσή του στον Λίβανο.