Ράλι ανακούφισης στο Χρηματιστήριο - Άλμα 10% στις τράπεζες

Με τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο από τον Μάρτιο του 2020 έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, στον απόηχο της εκεχειρίας με το Ιράν που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε άνοδο στις διεθνείς αγορές και κατακόρυφη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, με την προσδοκία ότι η εκεχειρία θα γίνει σεβαστή από τις εμπλεκόμενες πλευρές και ότι οι διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν την Παρασκευή θα οδηγήσουν σε μια συμφωνία ειρήνης με πιο μόνιμα χαρακτηριστικά.

Παρά την βαθιά «ανάσα» στις αγορές, ξένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι η εκεχειρία είναι εύθραυστη και ότι οι εξελίξεις θα πρέπει να αξιολογούνται λεπτό προς λεπτό. Το γεγονός ότι το Ισραήλ ανακοίνωσε τη συνέχιση των στρατιωτικών του επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο παραμένει αυτή τη στιγμή το μεγάλο «αγκάθι». Πολιτικοί αναλυτές στη Μέση Ανατολή σχολιάζουν ότι, για το Ιράν, αυτό θα μπορούσε να είναι λόγος ώστε να μην προσέλθει στις διαπραγματεύσεις.

Κι ενώ το Ιράν επιμένει σε πλήρη κατάπαυση πυρός, πληροφορίες ξένων ΜΜΕ αναφέρουν ότι το ιρανικό πολεμικό ναυτικό προειδοποιεί πλοία που παραμένουν εγκλωβισμένα στην περιοχή ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και διελεύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο μετά από έγκριση των ιρανικών αρχών.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, εγείρονται αμφιβολίες για το κατά πόσο υπάρχει πράγματι ένα συγκροτημένο πλαίσιο για διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ή αν πρόκειται απλώς για έναν επικοινωνιακό ελιγμό. Ενδεικτικό της κατάστασης το σχόλιο αναλυτών της Commerzbank, που τονίζουν ότι «οι συμμετέχοντες στις αγορές δεν θα πρέπει να παρασυρθούν από υπερβολική αισιοδοξία». Όπως εξηγούν, πολλές λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν ασαφείς, ιδίως ως προς το πώς θα διασφαλιστεί η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και πόσο γρήγορα μπορούν να αποκατασταθούν οι ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το διεθνές κλίμα, ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών κινήθηκε μόνιμα ανοδικά και ολοκλήρωσε στο υψηλό ημέρας των 2.285,92 μονάδων με άλμα 6,58%.

Με διψήφια ποσοστιαία άνοδο, τη μεγαλύτερη από τον Μάιο του 2023, έκλεισε ο δείκτης των τραπεζών, ενισχυμένος 10,71% στις 2.650,62 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ η Alpha Bank σημείωσε άλμα 13,06% στα 3,86 ευρώ, η Τρ. Πειραιώς ενισχύθηκε 12% στα 8,43 ευρώ, ενώ οι τίτλοι των ΕΤΕ και Optima ακολούθησαν με άλμα 10,77% και 10,71% αντίστοιχα. Στο +9,50% ολοκλήρωσε η Eurobank, στο +6,14% η Τρ. Κύπρου.

Ενδεικτικό του κλίματος το τελικό ισοζύγιο με 123 μετοχές να κλείνουν σε θετικό έδαφος στο σύνολο του ταμπλό, έναντι μόλις 9 που υποχώρησαν και 18 που ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή.

Μεγάλη αύξηση και στον τζίρο, που διαμορφώθηκε σε 525,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 310,96 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Η αξία των προσυμφωνημένων συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 32,60 εκατ. ευρώ.

Στη σύνθεση του FTSE large Cap, πέραν των τραπεζών, ξεχώρισε η εκτίναξη 11,94% της ElvalHalcor στα 3,98 ευρώ, η άνοδος των Metlen και Aegean σε ποσοστό 8,94% και 8,19% αντίστοιχα, ενώ με μεγάλη άνοδο ακολούθησαν και οι μετοχές των Viohalco (+7,39%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+6,96%) και Τιτάν (+6,44%).

Οι συναλλαγές έκλεισαν με κέρδη 4,94% για τον τίτλο του ΔΑΑ, πάνω από 4% ενισχύθηκαν και οι Lamda Development και Coca-Cola HBC, ενώ σε ποσοστό άνω του 3% ενισχύθηκαν οι μετοχές των Cenergy (+3,69%), ΔΕΗ (+3,48%), Aktor (+3,43%), Σαράντης (+3,34%) και Jumbo (+3,32%), ενώ ΟΤΕ και ΕΥΔΑΠ ακολούθησαν με κέρδη 2,77% και 2,17% αντίστοιχα.

Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκε ο τίτλος της Helleniq Energy με απώλειες 2,02% στα 9,70 ευρώ, ενώ σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι μετοχές των Allwyn (-0,66%) και Motor Oil (-0,36%).