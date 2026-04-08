Αγοραστική έκρηξη στη Wall Street μετά την εκεχειρία στο Ιράν

Ράλι ανακούφισης πυροδότησε την Τετάρτη στην Wall Street η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι αναστέλλει τις επιθέσεις στο Ιράν για δύο εβδομάδες, με ταυτόχρονο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μια κρίσιμη πλωτή οδό για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

O Dow Jones ενισχύεται 2,98% ή 1.388 μονάδες στις 47.981 μονάδες, ο S&P 500 σκαρφαλώνει 2,53% στις 6.784 μονάδες και ο Nasdaq προσθέτει 3,22% στις 22.710 μονάδες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου West Texas Intermediate υποχωρούν πάνω από 16% στα 94,41 δολάρια το βαρέλι μετά τη δήλωση του Τραμπ. Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent παράδοσης Ιουνίου κατρακυλά περισσότερο από 14% στα 93,67 δολάρια το βαρέλι.

«Συμφωνώ να αναστείλω τους βομβαρδισμούς και την επίθεση στο Ιράν για περίοδο δύο εβδομάδων», ανέφερε ο Τραμπ στο Truth Social. «Λάβαμε μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι είναι μια λειτουργική βάση για διαπραγματεύσεις» υπογράμμισε ενώ σημείωσε ότι η «διπλή» εκεχειρία εξαρτάται από το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν συμφώνησε να ανοίξει ξανά την πλωτή οδό για δύο εβδομάδες, εφόσον σταματήσουν όλες οι επιθέσεις, σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ, ενώ η διαμετακόμιση των καυσίμων θα συντονιστεί με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν. Το Ισραήλ συμφώνησε επίσης στην εκεχειρία.

«Δεν ήταν μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι ανακοινώθηκε μια αναστολή στην ιρανική σύγκρουση. Η αγορά έχει βελτιωθεί πολύ στο να "οραματίζεται" την επόμενη κίνηση του Τραμπ, επεσήμανε ο Τζέι Γουντς, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς για την Freedom Capital Markets.

«Η ανησυχία τώρα είναι αν αυτό το πολύ γνωστό χρονικό πλαίσιο των δύο εβδομάδων θα οδηγήσει τελικά σε μια οριστική λύση» πρόσθεσε ενώ υπενθύμισε πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συζητούν την άρση των δασμών και των κυρώσεων για την Ισλαμική Δημοκρατία.

Στο ταμπλό, οι εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης Nvidia και Amazon σημειώνουν άνοδο 2,82% και 3,61% αντίστοιχα ενώ η Tesla προσθέτει 2,45%. Οι τίτλοι της JPMorgan και της Boeing σκαρφαλώνουν 4,1% και 3,9% αντιστοίχως.

Από την άλλη πλευρά, οι μετοχές ενέργειας «κοκκινίζουν» με την Exxon Mobil να υποχωρεί 6,4% και την Chevron να κατρακυλά 4,8%.