Βιντεοδιάσκεψη 35 χωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Βιντεοδιάσκεψη 35 χωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας, πτέραρχος Φαμπιάν Μαντόν είχε σήμερα μια συνάντηση, μέσω βιντεοδιάσκεψης, με εκπροσώπους 35 χωρών, από όλες τις ηπείρους, με αντικείμενο την εξεύρεση τρόπων για να ανοίξει και πάλι το Στενό του Χορμούζ, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας, πτέραρχος Φαμπιάν Μαντόν είχε σήμερα μια συνάντηση, μέσω βιντεοδιάσκεψης, με εκπροσώπους 35 χωρών, από όλες τις ηπείρους, με αντικείμενο την εξεύρεση τρόπων για να ανοίξει και πάλι τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο δεν αποκάλυψε ποιες χώρες συμμετείχαν σε αυτήν τη βιντεοδιάσκεψη.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν σχετίζεται με τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή και είναι «αυστηρά αμυντική», πρόσθεσε το υπουργείο. «Ο στόχος είναι να οργανωθεί η επανέναρξη της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ αφού παύσουν οι εχθροπραξίες», τόνισε.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες ότι Βρετανία και Γαλλία θα συμπροεδρεύσουν αυτή την εβδομάδα σε μια συνάντηση, με τη συμμετοχή περίπου 30 χωρών, με σκοπό τη δημιουργία ενός διεθνούς συνασπισμού που θα εγγυάται την ασφάλεια του Χορμούζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί με τη νέα αύξηση του κατώτατου - Τι αλλάζει σε τριετίες και μισθολόγιο Δημοσίου

Alter Ego Media και Motor Oil μπαίνουν στον ΑΝΤ1+ - Δημιουργούν νέα συνδρομητική πλατφόρμα

Σκλαβενίτης: Η «πρεμιέρα» στα έτοιμα γεύματα και οι big business που έπονται

