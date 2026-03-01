Τραμπ: Έχω συμφωνήσει να μιλήσω με τους Ιρανούς - Οι προηγούμενοι έκαναν τον έξυπνο

Πάντως ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έδωσε χρονικό ορίζοντα για την έναρξη των συνομιλιών.

Μία ημέρα μετά την έναρξη επιθέσεων κατά του Ιράν, οι οποίες σκότωσαν τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και βύθισαν την περιοχή στον πόλεμο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο The Atlantic δήλωσε ότι η νέα ηγεσία της χώρας επιθυμεί να συνομιλήσει μαζί του και ότι σκοπεύει να το κάνει.

«Θέλουν να μιλήσουν και έχω συμφωνήσει να μιλήσω, οπότε θα μιλήσω μαζί τους. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έπρεπε να είχαν δώσει αυτό που ήταν πολύ πρακτικό και εύκολο να γίνει νωρίτερα. Περίμεναν πάρα πολύ», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία από το Μαρ-α-Λάγκο.

Όταν ρωτήθηκε αν η συνομιλία του με τους Ιρανούς θα πραγματοποιηθεί σήμερα ή αύριο, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό». Σημείωσε ότι ορισμένοι από τους Ιρανούς που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις τις τελευταίες εβδομάδες δεν βρίσκονταν πλέον στη ζωή. «Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν φύγει. Μερικοί από τους ανθρώπους με τους οποίους διαπραγματευόμασταν δεν υπάρχουν πια, γιατί αυτό ήταν ένα μεγάλο - ήταν ένα μεγάλο πλήγμα», μου είπε. «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Θα μπορούσαν να είχαν κλείσει μια συμφωνία. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έκαναν τον έξυπνο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε χτεσινό μήνυμα προς τους Ιρανούς μέσω ανάρτησής του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τους κάλεσε να να εξεγερθούν κατά του καθεστώτος «μόλις σταματήσουν να πέφτουν οι βόμβες». Όπως ανέφερε, «τώρα έχετε έναν πρόεδρο που σας δίνει αυτό που θέλετε», προσθέτοντας ότι «τώρα είναι η ώρα να λάβετε τον έλεγχο του πεπρωμένου σας και να απελευθερώσετε την ευημερία και το λαμπρό μέλλον που είναι τόσο κοντά σας».

Φωτογραφία @AP

