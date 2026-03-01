Συνελήφθη ο σύντροφός της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή στον Κολωνό

Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του 39χρονου συντρόφου της, ο οποίος αρνείται όλες τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι η 31χρονη γλίστρησε και έπεσε από τις σκάλες με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου, που εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου μέσα στο σπίτι της στην οδό Καλλικρατίδου στον Κολωνό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του 39χρονου συντρόφου της, ο οποίος αρνείται όλες τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι η 31χρονη γλίστρησε και έπεσε από τις σκάλες με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε την σορό της 31χρονης διαπίστωσε πως το τραύμα στο κεφάλι της δεν συνάδει με πτώση, ενώ είχε και έναν μώλωπα. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της 31χρονης θα εξακριβωθούν από την νεκροψία-νεκροτομή που θα γίνει νωρίς αύριο το πρωί.

Ο 39χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ