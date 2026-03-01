Ειδήσεις | Διεθνή

Τραμπ: Οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν και βύθισαν» εννέα ιρανικά πολεμικά πλοία

Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα - σύντομα θα επιπλέουν και αυτά στον βυθό της θάλασσας, ανέφερε σε μήνυμά του στο Truth Social.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ότι οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν και βύθισαν» εννέα ιρανικά πολεμικά πλοία.
Στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Μόλις ενημερώθηκα ότι καταστρέψαμε και βυθίσαμε 9 ιρανικά πολεμικά πλοία, μερικά από αυτά σχετικά μεγάλα και σημαντικά. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα - σύντομα θα επιπλέουν και αυτά στον βυθό της θάλασσας! Σε μια διαφορετική επίθεση, καταστρέψαμε σε μεγάλο βαθμό το Ναυτικό τους Αρχηγείο. Κατά τα άλλα, το Ναυτικό τους τα πηγαίνει πολύ καλά!»

Φωτογραφία @AP

