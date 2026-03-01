Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε μπαρ στο Όστιν του Τέξας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΗΠΑ: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε μπαρ στο Όστιν του Τέξας
Σύμφωνα με το FBI η επίθεση μπορεί είναι τρομοκρατική ενέργεια.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε ένα μπαρ στο Όστιν του Τέξας, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή (τοπική ώρα), ανακοίνωσαν σήμερα οι αμερικανικές αρχές.

Ο ύποπτος έπεσε νεκρός επί τόπου από τα πυρά αστυνομικών, διευκρίνισε σε συνέντευξη Τύπου η αρχηγός της αστυνομίας του Όστιν, Λίζα Ντέιβις.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Τρεις μεταξύ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.

Η επίθεση αυτή κατά τη διάρκεια της νύχτας θα μπορούσε να είναι "τρομοκρατική ενέργεια", ανακοίνωσε το FBI.

"Ηταν ενδεχομένως τρομοκρατική ενέργεια", δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Άλεξ Ντόραν, αξιωματούχος στο γραφείο του FBI στο Σαν Αντόνιο, σχετικά με την επίθεση αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ιράν: Η θεοκρατία στο σταυροδρόμι της επιβίωσης και της αλλαγής καθεστώτος

Πρόσληψη 2.000 ανέργων με επιδότηση έως 875 ευρώ μηνιαίως - Έρχεται νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Τι να σπείρω φέτος; Ο προβληματισμός του αγρότη που οδηγεί στην ακρίβεια στο ράφι…

tags:
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider