Μέση Ανατολή: Με αμείωτη ένταση η σύγκρουση - Νεκροί τρεις Αμερικανοί στρατιώτες

Σύμφωνα με την Κεντρική Αμερικανική Διοίκηση (Centcom), άλλοι πέντε στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά. Δεν χτυπήθηκε αμερικανικό αεροπλανοφόρο, παρά τα όσα μεταδίδουν οι Φρουροί της Επανάστασης. Θύματα σε αρκετές χώρες του κόλπου και στο Ισραήλ.

Οι φλόγες του πολέμου έχουν απλωθεί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής με αμείωτη ένταση, από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι κοινές επιχειρήσεις Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν. Εκτός από το Ισραήλ που δέχεται συνεχώς τους ιρανικούς πυραύλους, σχεδόν όλα οι χώρες της περιοχής έχουν στοχοθετηθεί από την Τεχεράνη.

Τελευταία εξέλιξη η ανακοίνωση των πρώτων αμερικανικών απωλειών. Σύμφωνα με την Κεντρική Αμερικανική Διοίκηση (CENTCOM), τρεις Αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους από ιρανικό χτύπημα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, άλλοι πέντε έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Τα ονόματα των τριών πεσόντων στρατιωτών δεν θα δημοσιοποιηθούν αν δεν παρέλθουν 24 ώρες αφότου ειδοποιηθούν οι οικογένειές τους, προσθέτει η Centcom.

Ανακοινώνοντας την αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν, ο Πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι είναι πιθανό «οι ΗΠΑ να υποστούν απώλειες».

Η CENTCOM πέρα από την γνωστοποίηση των πρώτων αμερικανικών απωλειών, ανακοίνωσε σήμερα ότι βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο και κάλεσε τις ιρανικές δυνάμεις να καταθέσουν τα όπλα τους και να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, "κεντρική διοίκηση"), που εποπτεύει τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, δήλωσε ότι βύθισε μια ιρανική κορβέτα Jamaran στον Κόλπο του Ομάν σε λιμενοβραχίονα της Σαμπαχάρ.

"Όπως είπε ο Πρόεδρος, (σ)τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, των Φρουρών της Επανάστασης και της αστυνομίας του Ιράν 'πρέπει να καταθέσετε τα όπλα σας'. Εγκαταλείψατε το σκάφος", ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτηση στο X, αναφερόμενη σε δηλώσεις που έκανε χθες, Σάββατο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Πόλεμος εντυπώσεων

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι στοχοθέτησαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στον Κόλπο έπειτα από τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη της χώρας.

"Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln επλήγη από τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους", ανέφεραν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα τοπικά ΜΜΕ, προειδοποιώντας ότι "η γη και η θάλασσα θα γίνονται όλο και περισσότερο το νεκροταφείο των τρομοκρατών επιτιθέμενων". Η αμερικανική πλευρά διέψευσε την είδηση, η οποία ήταν μια προσπάθεια να δημιουργηθούν εντυπώσεις στο εσωτερικό του Ιράν. Σύμφωνα με τη CENTCOM, «οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν δεν πλησίασαν καν», προσθέτοντας ότι το Lincoln συνεχίζει να απογειώνει αεροσκάφη στο πλαίσιο της «αδιάκοπης εκστρατείας του για την υπεράσπιση του αμερικανικού λαού με την εξάλειψη απειλών από το ιρανικό καθεστώς».

Το Abraham Lincoln είναι ένα από τα δύο αεροπλανοφόρα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες και το μοναδικό που βρίσκεται σχετικά κοντά στις ιρανικές ακτές, σημειώνει το Ρόιτερς.

Παράλληλα Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων "μεγάλης κλίμακας" εναντίον "του εχθρού", την επομένη των πληγμάτων που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ με αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

"Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ξεκίνησαν το έβδομο και όγδοο κύμα της επιχείρησης 'Ειλικρινής υπόσχεση 4' εναντίον του εχθρού", ανέφεραν οι Φρουροί, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε ανακοίνωση που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ χωρίς να διευκρινίζονται οι στόχοι.

Επιθέσεις και νεκροί

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 58 τραυματίστηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανέφεραν οι αρχές, σε πλήγματα που εξαπέλυσε από χθες, Σάββατο, το Ιράν εναντίον χωρών του Κόλπου σε αντίποινα για την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν.

Τρεις υπήκοοι Πακιστάν, Νεπάλ και Μπανγκλαντές σκοτώθηκαν, διευκρίνισε το υπουργείο Άμυνας, το οποίο ανέφερε ότι, από την έναρξη των ιρανικών επιθέσεων, τα Εμιράτα εντόπισαν 165 βαλλιστικούς πυραύλους, εκ των οποίων οι 152 καταστράφηκαν, καθώς και δύο πυραύλους κρουζ. Όπως έγινε γνωστό οι Ιρανοί είχαν θέσει στο στόχαστρό τους εγκαταστάσεις στη ναυτική βάση Αλ Σαλάμ στο Άμπου Ντάμπι.

Εξάλλου, "εντοπίστηκαν 541 drones (μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα), εκ των οποίων τα 506 αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν", πρόσθεσε το υπουργείο.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 32 τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ, ανέφεραν οι αρχές, στα πλήγματα που διενεργεί από χθες, Σάββατο, το Ιράν εναντίον χωρών του Κόλπου ως αντίποινα για την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του.

Τα πλήγματα προκάλεσαν "έναν θάνατο" και τον τραυματισμό άλλων 32 ανθρώπων, "όλοι ξένοι υπήκοοι", ανέφερε σε μια ανακοίνωση χωρίς να δίνει άλλες διευκρινίσεις ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Αμπντάλα αλ-Σανάντ.

Εννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ όταν ένα κτίριο κατέρρευσε έπειτα από "άμεσο πλήγμα" ιρανικού πυραύλου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

"Στον τομέα Μπετ Σεμές οι διασώστες και τα πληρώματα ασθενοφόρων διαπίστωσαν τον θάνατο έξι ανθρώπων", ανακοίνωσε το Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, διευκρινίζοντας ότι απομάκρυνε 23 τραυματίες, οι δύο από τους οποίους ήταν σε σοβαρή κατάσταση.

Οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις επί ισραηλινού εδάφους συνεχίζονται με αμείωτη ένταση από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι 153 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από πλήγμα σε ένα σχολείο θυλέων στη Μινάμπ κατά τις επιθέσεις της χθεσινής ημέρας, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mizan.

Άλλος Ιρανός αξιωματούχος είχε προηγουμένως δηλώσει ότι το σχολείο, που βρίσκεται περίπου 600 μέτρα από τη βάση της Ισλαμικής Φρουράς Επαναστάσεως, είχε «στοχοθετηθεί από τρεις επιθέσεις με πυραύλους».

Ωστόσο, όπως αναφέρει το BBC δεν έχει γίνει δυνατό να επαληθευτεί ο αριθμός των νεκρών καθώς η δυσκολία παροχής βίζας από πλευράς της Τεχεράνης σε δυτικούς δημοσιογράφους περιορίζει σοβαρά την ικανότητά τους να συλλέγουν πληροφορίες εκεί.

Παράλληλα, η Τεχεράνη και σήμερα έχει γίνει στόχος αεροπορικών επιδρομών από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Σε ένα εντυπωσιακό χτύπημα των Ισραηλινών καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο κτήρια των Φρουρών της Επανάστασης, με τον IDF να δίνει στη δημοσιότητα τις σχετικές φωτογραφίες από την επιχείρηση.