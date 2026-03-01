Ειδήσεις | Ελλάδα

Κικίλιας: Σε αυξημένη επιφυλακή το υπ. Ναυτιλίας για τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ

Κικίλιας: Σε αυξημένη επιφυλακή το υπ. Ναυτιλίας για τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ
ο Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις εταιρείες που έχουν ελληνικά πλοία στην περιοχή, αναφέρει ο υπουργός Ναυτιλίας.

Στην κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ,αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή.

Ο υπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ. Το Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις εταιρείες που έχουν ελληνικά πλοία στην περιοχή, παρέχει οδηγίες και συστάσεις και ενημερώνει τη ναυτιλιακή κοινότητα για τις εξελίξεις. Βρισκόμαστε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και κάνουμε ό,τι απαιτείται, για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων ναυτικών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Βασίλης Κικίλιας
Στενά του Ορμούζ
Υπουργείο Ναυτιλίας
