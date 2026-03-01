«Πάγωσε» η μεταφορά LNG και πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ

Δεκάδες δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς LNG παραμένουν στάσιμα αποφεύγοντας να διαπλεύσουν τα στενά

Τουλάχιστον 150 δεξαμενόπλοια μεταξύ των οποίων πλοία που μεταφέρουν αργό και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) έριξαν άγκυρα στα ανοικτά στον Κόλπο πέρα από το Στενό του Χορμούζ και δεκάδες άλλα παραμένουν στάσιμα στην άλλη πλευρά του σημείου, όπως δείχνουν ναυτιλιακά στοιχεία σήμερα, μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν που βύθισαν την περιοχή σε έναν νέο πόλεμο.

Τα δεξαμενόπλοια σχημάτισαν ένα σύμπλεγμα στα ανοικτά των ακτών μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών του Κόλπου μεταξύ των οποίων το Ιράκ και η Σαουδική Αραβία, καθώς και το Κατάρ, κολοσσός στο LNG, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ρόιτερς με βάση στοιχεία εντοπισμού πλοίων από την πλατφόρμα MarineTraffic.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ