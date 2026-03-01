Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Έξι νεκροί στα κεντρικά της χώρας από πλήγμα ιρανικού πυραύλου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ισραήλ: Έξι νεκροί στα κεντρικά της χώρας από πλήγμα ιρανικού πυραύλου
Άλλα 23 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα δύο είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ όταν ένα κτίριο κατέρρευσε έπειτα από "άμεσο πλήγμα" ιρανικού πυραύλου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

"Στον τομέα Μπετ Σεμές οι διασώστες και τα πληρώματα ασθενοφόρων διαπίστωσαν τον θάνατο έξι ανθρώπων", ανακοίνωσε το Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, διευκρινίζοντας ότι απομάκρυνε 23 τραυματίες, οι δύο από τους οποίους ήταν σε σοβαρή κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ιράν: Η θεοκρατία στο σταυροδρόμι της επιβίωσης και της αλλαγής καθεστώτος

Πρόσληψη 2.000 ανέργων με επιδότηση έως 875 ευρώ μηνιαίως - Έρχεται νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Τι να σπείρω φέτος; Ο προβληματισμός του αγρότη που οδηγεί στην ακρίβεια στο ράφι…

tags:
Ισραήλ
Ιράν
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider