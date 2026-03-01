Ισραήλ: Έξι νεκροί στα κεντρικά της χώρας από πλήγμα ιρανικού πυραύλου

Άλλα 23 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα δύο είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ όταν ένα κτίριο κατέρρευσε έπειτα από "άμεσο πλήγμα" ιρανικού πυραύλου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

"Στον τομέα Μπετ Σεμές οι διασώστες και τα πληρώματα ασθενοφόρων διαπίστωσαν τον θάνατο έξι ανθρώπων", ανακοίνωσε το Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, διευκρινίζοντας ότι απομάκρυνε 23 τραυματίες, οι δύο από τους οποίους ήταν σε σοβαρή κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ