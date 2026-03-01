Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Με την αποχώρηση του Χαμενεΐ, αναδύεται μια ανανεωμένη ελπίδα για τον λαό του Ιράν

Η πρόεδρος της Κομισιόν επισήμανε ότι «υφίσταται υπαρκτός κίνδυνος αστάθειας, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει την ευρύτερη περιοχή σε έναν νέο κύκλο βίας».

«Με την αποχώρηση του Χαμενεΐ αναδύεται μια ανανεωμένη ελπίδα για τον λαό του Ιράν. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το μέλλον είναι δικό του για να το διεκδικήσει και να το διαμορφώσει», τονίζει με μήνυμά της στο «Χ», η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα, επισήμανε ότι «υφίσταται υπαρκτός κίνδυνος αστάθειας, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει την ευρύτερη περιοχή σε έναν νέο κύκλο βίας». Η ίδια σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε στενή συνεργασία με όλους τους βασικούς διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες, με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας, καθώς και την προστασία των αμάχων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ακόμη ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β΄, εκφράζοντας την «πλήρη αλληλεγγύη» της ΕΕ προς τη χώρα του μετά τα πρόσφατα ιρανικά πλήγματα. Όπως υπογράμμισε, η Ιορδανία αποτελεί πολύτιμο εταίρο της Ευρώπης στην περιοχή και αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο το επόμενο διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ