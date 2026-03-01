Aegean: Ακυρώσεις πτήσεων από και προς το Ισραήλ, το Ιράκ, τον Λίβανο, τα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία

Οι ακυρώσεις των πτήσεων θα ισχύσουν ως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Μαρτίου.

Στην ακύρωση επιπλέον πτήσεων έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Μαρτίου 2026, προχωρά η Aegean (σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσής της) λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η εταιρεία με σημερινή ανακοίνωση της ακυρώνει πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι, του Αμπού Ντάμπι και επιπλέον του Ριάντ και της Τζέντα.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις επιπλέον πτήσεις που ακυρώνονται:

Ημερομηνία Αριθμός πτήσης Από Προς

01/03/2026 A3 952 Αθήνα Ριάντ

01/03/2026 Α3 950 Αθήνα Τζέντα

02/03/2026 Α3 950 Αθήνα Τζέντα

02/03/2026 Α3 953 Ριάντ Αθήνα

02/03/2026 Α3 958 Αθήνα Ντουμπάι

02/03/2026 Α3 959 Ντουμπάι Αθήνα

02/03/2026 Α3 951 Τζέντα Αθήνα

03/03/2026 Α3 951 Τζέντα Αθήνα

03/03/2026 Α3 924 Αθήνα Τελ Αβίβ

03/03/2026 Α3 925 Τελ Αβίβ Αθήνα

03/03/2026 Α3 950 Αθήνα Τζέντα

03/03/2026 Α3 966 Αθήνα Ερμπίλ

03/03/2026 Α3 928 Αθήνα Τελ Αβίβ

03/03/2026 Α3 958 Αθήνα Ντουμπάι

03/03/2026 Α3 959 Ντουμπάι Αθήνα

03/03/2026 A3 956 Αθήνα Αμπού Ντάμπι

03/03/2026 Α3 957 Αμπού Ντάμπι Αθήνα

04/03/2026 Α3 951 Τζέντα Αθήνα

04/03/2026 Α3 967 Ερμπίλ Αθήνα

04/03/2026 Α3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα

Ακολουθεί το link με τη νέα ανακοίνωση με το σύνολο των ακυρωμένων πτήσεων:

https://el.about.aegeanair.com/media-center/deltia-typoy/2026/aegean-an…

Σημειώνεται πως οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.

Επιπλέον, η Aegean ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρυτό, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι και επιπλέον το Ριάντ και τη Τζέντα για πτήσεις με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 11 Μαρτίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 31 Μαρτίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.

Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις τρέχουσες συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι επιβάτες μπορούν να επισκέπτονται το site της AEGEAN www.aegeanair.com.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ