Ρωσία: Μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ θα οδηγήσει σε σημαντικές ανισορροπίες στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Κυριακή ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές ανισορροπίες στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με το Reuters, πηγές από τον εμπορικό τομέα ανέφεραν το Σάββατο ότι αρκετοί πλοιοκτήτες δεξαμενόπλοιων, πετρελαϊκές εταιρείες και εμπορικοί οίκοι έχουν αναστείλει τις αποστολές αργού πετρελαίου, καυσίμων και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των Στενών.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι η είδηση της δολοφονίας του Χαμενεΐ, μελών της οικογένειάς του και ορισμένων υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων έγινε δεκτή με αγανάκτηση και βαθιά λύπη στη Ρωσία.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία καταδικάζει αποφασιστικά και σταθερά την πρακτική των πολιτικών δολοφονιών και το “κυνήγι” ηγετών κυρίαρχων κρατών, το οποίο αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αρχές των πολιτισμένων διακρατικών σχέσεων και παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Το υπουργείο κάλεσε επίσης για άμεση αποκλιμάκωση, τερματισμό των εχθροπραξιών και επιστροφή στις πολιτικές και διπλωματικές προσπάθειες.