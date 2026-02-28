Χιλιάδες κόσμου στο Σύνταγμα στη συγκέντρωση για την επέτειο των Τεμπών

Ανάλογες εκδηλώσεις μνήμης για τα τρία χρόνια από τη φονική σύγκρουση των τρένων, λαμβάνουν τόπο σε δεκάδες άλλες πόλεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σε εξέλιξη είναι η μεγαλειώδης συγκέντρωση στο Σύνταγμα όπου από νωρίς το πρωί χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν μετά το κάλεσμα που απηύθυνε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τη φονική σύγκρουση των τρένων στις 28 Φεβρουαρίου 2023, που στοίχισε τη ζωή 57 ατόμων και τον τραυματισμό δεκάδων με κεντρικό αίτημα για αλήθεια και δικαιοσύνη. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν επίσης και σε δεκάδες άλλες πόλεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό πραγματοποιώντας πορείες στη μνήμη των θυμάτων της χειρότερης σιδηροδρομικής τραγωδίας της χώρας.

«Αθάνατοι»

Στη συγκέντρωση του Συντάγματος και στις ομιλίες που πραγματοποιούνται το λόγο λαμβάνουν, εκτός από τους συγγενείς, μαθητές και φοιτητές, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων και άλλων συλλόγων. Από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν όταν κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή, λίγο πριν την έναρξη των εκδηλώσεων μνήμης, με την συγκίνηση να είναι έκδηλη στα πρόσωπα του κόσμου που φώναζε «Αθάνατοι».

«Δικαίωση για τους νεκρούς, δικαίωση για την πατρίδα μας»

Πρώτος στην εξέδρα που είχε στηθεί μπροστά στη Βουλή ανέβηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος όπως είπε δεν θα συμβιβαστούν οι συγγενείς με την ασχήμια και το ψέμα.

«Ζητάμε Δικαιοσύνη, γιατί δεν υπάρχει μέλλον χωρίς αυτή. Ζητάμε να χυθεί άπλετο φως […] Βρισκόμαστε όλοι εδώ για να διεκδικήσουμε το δικαίωμα να ταξιδεύουμε με ασφάλεια … Τίποτα δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί μέχρι να υπάρχει κάθαρση. Απαιτούμε ανάσα και αλήθεια», είπε μεταξύ άλλων ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου.

Κάνοντας εκτενή αναφορά στο δικαστικό αγώνα των συγγενών και στις προσπάθειες συγκάλυψης που έχουν γίνει, όπως κατήγγειλε, ο κ. Ασλανίδης αναφέρθηκε και στις ενέργειες των συγγενών για τις εκταφές σε ορισμένες σορούς θυμάτων και αποστολή γενετικού υλικού σε εργαστήρια του εξωτερικού. Με προσωπικές επιθέσεις στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και στον Πρωθυπουργό, Κ. Μητσοτάκη, ο κ. Ασλανίδης τόνισε ότι θα επιμείνει μέχρι τέλους στην προσπάθεια για την εξεύρεση της αλήθειας. Με το σύνθημα «δικαίωση για τους νεκρούς, δικαίωση για τους συγγενείς και την πατρίδα μας», ολοκλήρωσε την ομιλία του χειροκροτούμενος από το πλήθος.

Με πληροφορίες από ertnews.gr