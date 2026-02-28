ΥΠΕΞ: Ενεργοποίηση τηλεφωνικής γραμμής για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες στη Μέση Ανατολή

Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΕΞ είχε εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία για την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν.

Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών κάνει γνωστό ότι ενεργοποίησε από σήμερα την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης +30 210 3681730, +30 210 3681350 (Κρυπτογραφική Υπηρεσία) για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

