Η Μέση Ανατολή στις φλόγες - Ιρανικές επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου

Ιρανικά χτυπήματα σε Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Κουβέιτ. Ένας νεκρός στο Αμπού Ντάμπι. Μήνες προετοιμασίας από πλευράς Ισραήλ και ΗΠΑ για τον σχεδιασμό των πληγμάτων κατά του Ιράν. Οι φόβοι που αναδύονται στις χώρες της περιοχής από μια πιθανή κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:20

Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν, καθώς η Τεχεράνη έθεσε στο στόχαστρό της χώρες του Κόλπου.

Ενδεικτική της κατάστασης, η προειδοποίηση του Ιράν ότι «δεν υπάρχουν πλέον κόκκινες γραμμές. Όλα είναι πιθανά τώρα, συμπεριλαμβανομένων απαντήσεων που δεν είχαν εξεταστεί προηγουμένως».

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί του Σαββάτου δυνάμεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν, με τον πρόεδρο Τραμπ να κάνει λόγο για στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν «μαζική και σε εξέλιξη», με στόχο όπως είπε να αποτραπεί η χώρα από το να θέσει σε κίνδυνο αμερικανικές ζωές.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών διεξάγουν μια μαζική και συνεχιζόμενη επιχείρηση για να αποτρέψουν αυτήν την πολύ μοχθηρή, ριζοσπαστική δικτατορία από το να απειλήσει την Αμερική και τα βασικά μας συμφέροντα εθνικής ασφάλειας», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. «Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους τους και θα ισοπεδώσουμε τη βιομηχανία πυραύλων τους».

Επιθέσεις σε κράτη του Κόλπου

Εκρήξεις ακούστηκαν στη Μανάμα στο Μπαχρέιν, δήλωσαν ανταποκριτές του AFP. Στο μεταξύ αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι καπνός υψώνεται από την περιοχή Τζουφάιρ, όπου βρίσκεται βάση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και συγκεκριμένα η βάση του 5ου στόλου.

Αυτό συνέβη αφού το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε, μέσω σειράς ειδοποιήσεων στο X, ότι είχαν ηχήσει σειρήνες έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στον πλησιέστερο ασφαλή χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ιρανική επίθεση διενεργήθηκε και στο Άμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η χώρα έχει υποστεί «μια προφανή επίθεση με συμμετοχή ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων».

«Τα συστήματα αεράμυνας των ΗΑΕ αντέδρασαν με υψηλή αποδοτικότητα και κατάφεραν να αναχαιτίσουν έναν αριθμό πυραύλων», προσθέτει.

Ωστόσο, το υπουργείο αναφέρει ότι συντρίμμια έπεσαν σε κατοικημένη περιοχή στο Αμπού Ντάμπι, προκαλώντας κάποιες υλικές ζημιές και σκοτώνοντας έναν πολίτη ασιατικής καταγωγής, τον οποίο δεν κατονομάζει.

Καταδικάζει την επίθεση ως «επικίνδυνη κλιμάκωση» και «δειλή πράξη», και τονίζει ότι τα ΗΑΕ «διατηρούν πλήρως το δικαίωμά τους να απαντήσουν».

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ επιχειρεί από τη βάση Al Dhafra, νότια του Αμπού Ντάμπι, μαζί με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΑΕ.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο και για ιρανική επίθεση στο Κουβέιτ και συγκεκριμένα σε αμερικανική βάση.

Από την πλευρά του το BBC μεταδίδει ότι στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, έχουν ακουστεί εκρήξεις και σειρήνες εναέριας απειλής.

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, ότι «αντιμετώπισε με επιτυχία μια σειρά επιθέσεων που στόχευαν την επικράτεια της χώρας».

Ένας Καταριανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι μια αντιαεροπορική μονάδα Patriot αμερικανικής κατασκευής αναχαίτισε έναν ιρανικό πύραυλο.

Το Κατάρ φιλοξενεί τη Βάση Αεροπορίας Al Udeid, τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή.

Επίσης και η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κατάρ εξέδωσε εντολή προς τους Αμερικανούς πολίτες να σπεύσουν σε ασφαλές μέρος και να παραμείνουν εκεί μέχρι νεοτέρας, προειδοποιώντας για επικείμενα πλήγματα.

Συνεχείς αναχαιτίσεις

Το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και η Ιορδανία δήλωσαν ότι αναχαιτίζουν πυραύλους που εκτοξεύονται από το Ιράν προς αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός τους.

Ορισμένες από αυτές τις χώρες έχουν δηλώσει ότι διατηρούν το δικαίωμα να απαντήσουν, αλλά σχεδόν βέβαιο είναι ότι θα υπολόγιζαν μια τέτοια κίνηση με μεγάλη προσοχή.

Αυτό είναι ακριβώς το αποτέλεσμα που οι ηγέτες της περιοχής προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να αποτρέψουν τις τελευταίες εβδομάδες, προβαίνοντας σε προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως αναφέρει το BBC, είναι πλέον σαφές ότι η κυβέρνηση Τραμπ ακολούθησε τις συμβουλές του Ισραήλ και όχι εκείνες των Αράβων συμμάχων της.

Οι αραβικές χώρες ανησυχούν ότι τα αμερικανικά και ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα θα αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και θα την εμπλέξουν στον πόλεμο.

Φοβούνται ότι το Ιράν θα μπορούσε να πλήξει όχι μόνο αμερικανικούς στόχους στο έδαφός τους, αλλά και υποδομές όπως εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου, ή ακόμη και να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διακινείται το πετρέλαιο για εξαγωγή.

Στο χειρότερο σενάριο, ανησυχούν ότι το ιρανικό κράτος θα μπορούσε να καταρρεύσει, οδηγώντας σε ροή προσφύγων και όπλων πέρα από τα σύνορά τους, ιδιαίτερα καθώς ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι ο στόχος της επιχείρησης είναι η αλλαγή καθεστώτος.

Πλήγματα μέσω Ιράκ

Στρατιωτικά αεροσκάφη και πύραυλοι έγινε αντιληπτό ότι πετούσαν στον ιρακινό εναέριο χώρο, καθώς το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και στρατιωτική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Οι δυνάμεις μας εντόπισαν πολεμικά αεροσκάφη προερχόμενα από το Ισραήλ που διέσχισαν τον (ιρακινό) εναέριο χώρο» περνώντας «πάνω από τη Βαγδάτη» και άλλες επαρχίες, δήλωσε πηγή του AFP στον στρατό υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, προσθέτοντας πως θεάθηκαν επίσης πύραυλοι κρουζ που πέταγαν σε χαμηλό ύψος πάνω από την επαρχία Κιρκούκ.

«Είδαμε πολλούς πυραύλους να πετούν σε χαμηλό ύψος» κοντά στην Ντακούκ, στην επαρχία Κιρκούκ, είπαν δυο αυτόπτες μάρτυρες. Στρατιώτης στη Ραμάντι, στο δυτικό Ιράκ, είπε επίσης ότι είδε στρατιωτικά αεροσκάφη να ίπτανται στην περιοχή.

Μήνες προετοιμασίας

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι μήνες «στενού και κοινής σχεδιαστικής συνεργασίας» πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ πριν από την κοινή εκστρατεία επιθέσεων κατά του Ιράν.

Η συντονισμένη δράση επέτρεψε στις δύο στρατιωτικές δυνάμεις να διεξαγάγουν μια «ευρεία επιδρομή με πλήρη συγχρονισμό και συντονισμό».

Η εκστρατεία έχει σχεδιαστεί για να «αποδυναμώσει σε βάθος» το ιρανικό καθεστώς και να «αφαιρέσει υπαρξιακές απειλές για το Ισραήλ». Το CNN είχε αναφέρει προηγουμένως ότι οι ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και οι εκτοξευτές τους ήταν μεταξύ των πρώτων στόχων του Ισραήλ.

«Ακόμη και αυτή την ώρα, τα μαχητικά της Ισραηλινής Αεροπορίας συνεχίζουν να πλήττουν στόχους σε όλο το Ιράν βασιζόμενα σε ακριβή πληροφοριακά δεδομένα», ανέφεραν οι IDF. «Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν όπως απαιτείται».

Φωτογραφία @AP