Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Έκτακτη συνεδρίαση για τη Γροιλανδία τις επόμενες ημέρες

Ο Αντόνιο Κόστα αναφέρει ότι η κίνηση αυτή γίνεται «λόγω της σημασίας των πρόσφατων εξελίξεων και για περαιτέρω συντονισμό».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έκανε γνωστό ότι αποφάσισε να συγκαλέσει «έκτακτη συνεδρίαση» τις επόμενες ημέρες, με θέμα τη Γροιλανδία.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αντόνιο Κόστα αναφέρει ότι η κίνηση αυτή γίνεται «λόγω της σημασίας των πρόσφατων εξελίξεων και για περαιτέρω συντονισμό».

Ο ίδιος περιγράφει τις δεσμεύσεις της Ευρώπης σε έξι βασικά σημεία, μετά από συνομιλίες με τα κράτη-μέλη:

1. Ενότητα στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, στην εδαφική ακεραιότητα και στην εθνική κυριαρχία.

2. Ενότητα στην υποστήριξη και αλληλεγγύη προς τη Δανία και τη Γροιλανδία.

3. Αναγνώριση του κοινού διατλαντικού συμφέροντος για ειρήνη και ασφάλεια στον Αρκτικό, ιδίως μέσω του ΝΑΤΟ.

4. Κοινή εκτίμηση ότι οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και είναι ασύμβατοι με τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ.

5. Ετοιμότητα να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή καταναγκασμού.

6. Ετοιμότητα να συνεχίσουμε να εμπλεκόμαστε εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ σε όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Φωτογραφία @AP

