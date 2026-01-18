Στάρμερ σε Τραμπ: Λάθος η επιβολή δασμών σε συμμάχους

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, πριν την επαφή του με τον Τραμπ είχε επικοινωνίες με τον πρωθυπουργό της Δανίας, καθώς και με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΝΑΤΟ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε τη κίνηση με τους δασμούς «λάθος».

Ο Στάρμερ είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες σήμερα το απόγευμα με τον πρωθυπουργό της Δανίας, καθώς και με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΝΑΤΟ.

Στη συνέχεια μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Ντάουνινγκ Στριτ.

«Σε όλες τις συνομιλίες του, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση του για τη Γροιλανδία», ανέφερε το Ντάουνινγκ Στριτ.

«Είπε ότι η ασφάλεια στον Αρκτικό Βορρά αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, προκειμένου να προστατευθούν τα ευρω-ατλαντικά συμφέροντα.

«Επίσης, τόνισε ότι η επιβολή δασμών σε συμμάχους επειδή επιδιώκουν τη συλλογική ασφάλεια των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι λάθος».

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Images