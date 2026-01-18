Ειδήσεις | Διεθνή

Συρία: Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ χαιρέτισε τη συμφωνία εκεχειρίας αλ Σάρα - Κούρδων

Ο Τομ Μπαράκ δήλωσε ότι η συμφωνία και αυτή η κατάπαυση του πυρός αντιπροσωπεύουν ένα σημείο καμπής.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπαράκ χαιρέτισε τη συμφωνία εκεχειρίας που ανακοινώθηκε σήμερα μεταξύ του Σύρου προέδρου Άχμαντ αλ Σάρα και του Κούρδου ηγέτη Μαζλούμ Άμπντι, μετά την προώθηση των κυβερνητικών δυνάμεων στις κουρδικές περιοχές στη βόρεια και την ανατολική Συρία.

"Αυτή η συμφωνία και αυτή η κατάπαυση του πυρός αντιπροσωπεύουν ένα σημείο καμπής, με πρώην αντιπάλους να επιλέγουν τη συνεργασία παρά τη διχόνοια", έγραψε ο Μπαράκ στην πλατφόρμα X.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ συνάντησε σήμερα τον αλ Σάρα στη Δαμασκό, και τον Άμπντι την προηγουμένη στο Ερμπίλ, στο Ιράκ.

