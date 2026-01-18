Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι μια επίθεση κατά του Χαμενεΐ θα ήταν κήρυξη πολέμου

Προηγήθηκε η δήλωση Τραμπ, ότι «Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε έναν νέο ηγέτη στο Ιράν».

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε επίθεση που θα είχε στόχο τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, θα συνιστούσε κήρυξη πολέμου, αντιδρώντας σε δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ που ζήτησε να βρεθεί νέος ηγέτης.

"Μια επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη της χώρας μας ισοδυναμεί με ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του ιρανικού έθνους", έγραψε στα περσικά ο πρόεδρος Πεζεσκιάν στην πλατφόρμα X.

"Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε έναν νέο ηγέτη στο Ιράν", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Politico. "Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άρρωστος άνθρωπος που θα έπρεπε να διοικήσει σωστά τη χώρα του και να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους", πρόσθεσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον 86χρονο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 1989.

Η απάντηση του Ιράν σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση θα είναι σκληρή και οδυνηρή, έγραψε επίσης στο μήνυμά του ο πρόεδρος Πεζεσκιάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Ιράν
Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
Ντόναλντ Τραμπ
