Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούτε με τον Τραμπ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δεν έδωσε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν την κατάσταση στη Γροιλανδία και την Αρκτική.

Χωρίς να αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες για τη συζήτηση, ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό».

«Ανυπομονώ να τον δω στο Νταβός αργότερα μέσα στην εβδομάδα», πρόσθεσε.

Οι παγκόσμιοι ηγέτες θα συγκεντρωθούν στην ελβετική πόλη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.