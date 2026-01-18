Ειδήσεις | Διεθνή

Ο Καναδάς «ανησυχεί για την κλιμάκωση» γύρω από τη Γροιλανδία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Καναδάς «ανησυχεί για την κλιμάκωση» γύρω από τη Γροιλανδία
Θα στηρίζουμε πάντοτε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των χωρών, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης, δηλώνει ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά δεσμεύτηκε να στηρίξει τη Γροιλανδία και δήλωσε ότι είναι «ανήσυχος για αυτή την κλιμάκωση».

«Για να είμαι απολύτως σαφής, θα στηρίζουμε πάντοτε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των χωρών, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης», δήλωσε ο Μαρκ Κάρνεϊ σε συνέντευξη Τύπου.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι αποφάσεις για το μέλλον της περιοχής πρέπει να ληφθούν «από τη Γροιλανδία και τη Δανία».

Ο Κάρνεϊ επιβεβαίωσε ότι έχει μιλήσει με τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, προσθέτοντας ότι «υπάρχει πλήρης δέσμευση - όπως είναι φυσικό και ενδεδειγμένο - από τους εταίρους του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια της Γροιλανδίας».

Καναδικοί κλάδοι όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και τα μέταλλα έχουν πληγεί σοβαρά από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης αναφερθεί επανειλημμένα στον Καναδά ως «51η πολιτεία», με τον Κάρνεϊ να έχει δηλώσει στο παρελθόν προς τον Τραμπ ότι ο Καναδάς «δεν είναι προς πώληση».

Φωτογραφία @AP

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για νέο αυτοκίνητο - Οι δικαιούχοι

Η Γροιλανδία επαναφέρει στο προσκήνιο τον διατλαντικό εμπορικό πόλεμο στην απόλυτη μορφή του

Πετρέλαιο θέρμανσης: Σταθερές οι τιμές στην Ελλάδα αλλά οι διαφορές ανά περιοχή φθάνουν και τα 200 ευρώ

tags:
Καναδάς
Μαρκ Κάρνεϊ (Mark Carney)
Γροιλανδία
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider