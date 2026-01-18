Ο Καναδάς «ανησυχεί για την κλιμάκωση» γύρω από τη Γροιλανδία

Θα στηρίζουμε πάντοτε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των χωρών, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης, δηλώνει ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά δεσμεύτηκε να στηρίξει τη Γροιλανδία και δήλωσε ότι είναι «ανήσυχος για αυτή την κλιμάκωση».

«Για να είμαι απολύτως σαφής, θα στηρίζουμε πάντοτε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των χωρών, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης», δήλωσε ο Μαρκ Κάρνεϊ σε συνέντευξη Τύπου.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι αποφάσεις για το μέλλον της περιοχής πρέπει να ληφθούν «από τη Γροιλανδία και τη Δανία».

Ο Κάρνεϊ επιβεβαίωσε ότι έχει μιλήσει με τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, προσθέτοντας ότι «υπάρχει πλήρης δέσμευση - όπως είναι φυσικό και ενδεδειγμένο - από τους εταίρους του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια της Γροιλανδίας».

Καναδικοί κλάδοι όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και τα μέταλλα έχουν πληγεί σοβαρά από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης αναφερθεί επανειλημμένα στον Καναδά ως «51η πολιτεία», με τον Κάρνεϊ να έχει δηλώσει στο παρελθόν προς τον Τραμπ ότι ο Καναδάς «δεν είναι προς πώληση».

Φωτογραφία @AP