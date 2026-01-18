Μπέσεντ: Οι Ευρωπαίοι εκπέμπουν αδυναμία, οι ΗΠΑ εκπέμπουν ισχύ

Πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι θα κατανοήσουν πως αυτό είναι το καλύτερο για τη Γροιλανδία, το καλύτερο για την Ευρώπη και το καλύτερο για τις ΗΠΑ, αναφέρει ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο NBC News μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών λόγω της Γροιλανδίας.

Ερωτηθείς από τη δημοσιογράφο του NBC Κρίστεν Γουέλκερ πώς θα διέφερε μια ενδεχόμενη κίνηση των ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία δια της βίας από την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, απάντησε: «Πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι θα κατανοήσουν πως αυτό είναι το καλύτερο για τη Γροιλανδία, το καλύτερο για την Ευρώπη και το καλύτερο για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο Τραμπ «πιστεύει ακράδαντα πως δεν μπορούμε να αναθέτουμε αλλού την ασφάλειά μας».

«Αυτή η μάχη για την Αρκτική είναι πραγματική. Θα διατηρούσαμε τις εγγυήσεις μας στο ΝΑΤΟ και αν υπήρχε επίθεση απ' Ρωσία, ή από κάποια άλλη περιοχή, θα παρασυρόμασταν σε αυτή», δήλωσε.

«Οι Ευρωπαίοι εκπέμπουν αδυναμία, οι ΗΠΑ εκπέμπουν ισχύ», δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ.

Όταν ρωτήθηκε αν η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ παραμένει στο τραπέζι, ο Μπέσεντ απάντησε ότι δεν έχει συζητήσει κάτι τέτοιο με τον Τραμπ.

«Και πάλι, πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι θα κατανοήσουν πως το καλύτερο αποτέλεσμα είναι οι ΗΠΑ να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας», πρόσθεσε.