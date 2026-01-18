Ειδήσεις | Διεθνή

Καναδάς: Συμφώνησε καταρχήν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα του προέδρου Τραμπ

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε ότι θα επεξεργαστεί τις λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες.

O πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε σήμερα πως συμφώνησε καταρχήν στην πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ για συμμετοχή της χώρας του στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Ο Κάρνεϊ ανέφερε πως ο Τραμπ ανέφερε αυτήν την ιδέα σε εκείνον πριν από λίγες εβδομάδες με τον επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης να λέει ότι ο Καναδάς θα κάνει ό,τι μπορεί για να απαλύνει τον πόνο στη Γάζα.

«Δεν έχουμε ολοκληρώσει όλες τις λεπτομέρειες για τη δομή, πως θα λειτουργεί αυτό, τι χρηματοδότηση θα υπάρχει...», είπε ο Κάρνεϊ σε δημοσιογράφους από την Ντόχα.

«Θα τα επεξεργαστούμε αυτά τις επόμενες ημέρες», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

