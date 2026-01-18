Ουκρανία: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από μαζική ρωσική επίθεση με drones

Σε μία ανάρτησή του στο X ο Ζελένσκι ανέφερε ότι στοχοποιήθηκαν οι περιοχές του Σούμι, του Χάρκοβο, της Ζαπορίζια, του Χμελνίτσκι και της Οδησσού.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από μία μαζική ρωσική επίθεση με drones στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε μία ανάρτησή του στο X ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι περιοχές του Σούμι, του Χάρκοβο, της Ζαπορίζια, του Χμελνίτσκι και της Οδησσού στοχοποιήθηκαν από τη μαζική επίθεση περισσοτέρων από 200 drones.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ