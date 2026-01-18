Χαρδαλιάς: Η Αττική διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ώστε να εξελιχθεί σε διεθνή κόμβο θαλάσσιου τουρισμού και yachting

Ο Περιφερειάρχης Αττικής εγκαινίασε το ελληνικό περίπτερο της μεγαλύτερης παγκόσμιας έκθεσης σκαφών και θαλάσσιων σπορ, «BOOT Düsseldorf 2026»

Στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας και της συστηματικής προβολής της Αττικής ως σύγχρονου, ανταγωνιστικού και βιώσιμου τουριστικού προορισμού, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς πραγματοποίησε ολιγόωρη επίσκεψη στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, δίνοντας το «παρών» στη διεθνή έκθεση σκαφών και θαλάσσιων σπορ «BOOT Düsseldorf 2026».

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη παγκόσμια διοργάνωση στον τομέα του yachting, της θαλάσσιας αναψυχής, του θαλάσσιου τουρισμού και των καινοτόμων εφαρμογών που συνδέονται με αυτόν, λειτουργώντας κάθε χρόνο ως κομβικό σημείο συνάντησης χιλιάδων επαγγελματιών, επενδυτών, θεσμικών φορέων και φίλων της θάλασσας από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Κατά την παρουσία του στη διοργάνωση, ο Περιφερειάρχης Αττικής περιηγήθηκε στους εκθεσιακούς χώρους, όπου παρουσιάζονται εκατοντάδες σκάφη όλων των κατηγοριών καθώς και καινοτόμες λύσεις για τη ναυσιπλοΐα, τον θαλάσσιο αθλητισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ελληνικό περίπτερο, στο οποίο δεσπόζει η παρουσία της Περιφέρειας Αττικής, και εγκαινιάστηκε από τον κ. Νίκο Χαρδαλιά. Η υλοποίηση του περιπτέρου πραγματοποιήθηκε υπό την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece), αποτυπώνοντας τη δυναμική παρουσία της χώρας μας στη διεθνή αγορά του θαλάσσιου τουρισμού και της ναυπηγικής βιομηχανίας.

Ο Περιφερειάρχης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εκπροσώπους των 29 μεγάλων ελληνικών εταιρειών που συμμετέχουν στη φετινή έκθεση, ανταλλάσσοντας απόψεις για τις σύγχρονες τάσεις του yachting, τις προοπτικές επενδύσεων και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου.

Ειδικότερα, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα του θαλάσσιου τουρισμού για την Αττική, στη στρατηγική αξιοποίηση της εκτεταμένης ακτογραμμής της Περιφέρειας, στη σημασία της αναβάθμισης των λιμενικών και τουριστικών υποδομών, καθώς και στην ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας του Λεκανοπεδίου, αναδεικνύοντάς το σε προορισμό υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, αναδείχθηκε ο ρόλος της Αθηναϊκής Ριβιέρας, του λιμανιού του Πειραιά, των σύγχρονων μαρινών και των νησιών του Αργοσαρωνικού, ως κρίσιμων πυλών ανάπτυξης για το yachting και τον θαλάσσιο τουρισμό.

Στοχευμένες συναντήσεις

Ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς πραγματοποίησε επίσης σειρά στοχευμένων θεσμικών επαφών με αιρετούς και υπηρεσιακούς αυτοδιοικητικούς παράγοντες του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, όπως με τον Δήμαρχο του Ντίσελντορφ Dr. Stephan Keller και τον Αναπληρωτή Δήμαρχο, Josef Hinkel. Σε αυτές, δόθηκε έμφαση σε ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας, με έμφαση στην αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών.

Παράλληλα ο Περιφερειάρχης Αττικής συναντήθηκε με τα επιτελικά στελέχη της Messe Düsseldorf, όπως τον Πρόεδρο της διεθνούς έκθεσης BOOT Robert Max, τον CEO Wolfram Diener, τον COO Marius Berlemann, τον διευθυντή Πέτρο Μιχελιδάκη και την αντιπρόσωπο της Messe Düsseldorf για Ελλάδα και Κύπρο, Alexia Castro. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας, η αναβάθμιση της ελληνικής παρουσίας στη διοργάνωση, καθώς και οι δυνατότητες ανάδειξης του Λεκανοπεδίου ως δυναμικού προορισμού θαλάσσιου τουρισμού και yachting στη διεθνή αγορά.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στην πόλη του Ντίσελντορφ, Χαρά Μπαλτουμά και τη σύμβουλο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ Νόνικα Παπαδοπούλου, όπου κουβεντιάστηκαν θέματα συνεργασίας για την περαιτέρω προβολή της Αττικής στη γερμανική αγορά καθώς και η υποστήριξη πρωτοβουλιών εξωστρέφειας στους τομείς του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι:

«Η παρουσία της Περιφέρειας Αττικής στη διεθνή έκθεση BOOT Düsseldorf 2026 - τη μεγαλύτερη παγκόσμια εμπορική διοργάνωση για σκάφη, θαλάσσιο τουρισμό, θαλάσσιο αθλητισμό και καινοτομίες, με περισσότερους από 1.500 εκθέτες από δεκάδες χώρες – επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας επιλογή να τοποθετήσουμε την Αττική δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη του θαλάσσιου τουρισμού.

Ως Μητροπολιτική Περιφέρεια με μοναδικό συνδυασμό ανεπτυγμένου αστικού ιστού, εκτεταμένης ακτογραμμής, σύγχρονων λιμενικών εγκαταστάσεων, μαρινών και νησιών, διαθέτουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να εξελιχθούμε σε διεθνή κόμβο yachting και θαλάσσιας αναψυχής. Επενδύουμε συστηματικά σε έργα υποδομής, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας».

Και πρόσθεσε:

«Η Αθηναϊκή Ριβιέρα, ο Πειραιάς, τα νησιά της Αττικής και οι μαρίνες μας αποτελούν πλέον σημεία αναφοράς διεθνώς. Με σχέδιο, συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα και τους θεσμικούς φορείς, σαφή χρονοδιαγράμματα και έμφαση στην εξωστρέφεια, προχωράμε μπροστά. Κάνουμε την Αττική - την πρωτεύουσα Περιφέρεια της χώρας μας - πρωταγωνίστρια και στον θαλάσσιο τουρισμό, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης και απασχόλησης».

Λίγα λόγια για τη Διεθνή Έκθεση BOOT Düsseldorf

Η Διεθνής Έκθεση BOOT διοργανώνεται για 57η φορά στο Ντίσελντορφ, πρωτεύουσα του γερμανικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, και καλύπτει το σύνολο της θαλάσσιας αναψυχής και του θαλάσσιου τουρισμού. Περιλαμβάνει σκάφη και εξοπλισμό όλων των ειδών και κατηγοριών, θαλάσσια σπορ, καινοτόμες τεχνολογίες, καθώς και υπηρεσίες που συνδέονται με τον κλάδο, όπως μαρίνες, λιμενικές υποδομές και τουριστικές υπηρεσίες.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν περίπου 1.500 εκθέτες από 67 χώρες, ενώ αναμένεται να την επισκεφθούν περισσότεροι από 240.000 επισκέπτες από 113 χώρες, ενώ θα υπάρχουν πάνω από 2.000 δημοσιογραφικές καλύψεις. Η ελληνική συμμετοχή οργανώνεται από την Enterprise Greece, με στόχο την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών, την προβολή των εγχώριων ναυπηγείων μας και την περαιτέρω ενδυνάμωση της διεθνούς εμπορικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων.