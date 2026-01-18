Πατούλης: Δεσμευόμαστε για νέους αγώνες με περισσότερες καινοτομίες, διαφάνεια και ουσιαστικές παρεμβάσεις

Σε κλίμα ενότητας και αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Σε κλίμα ενότητας και αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και των εργαζομένων του Συλλόγου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης ευχαρίστησε θερμά τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τους εργαζόμενους για τη διαρκή τους στήριξη και τη συμβολή τους στο έργο του Συλλόγου, υπογραμμίζοντας ότι η συλλογική προσπάθεια αποτελεί τη βάση για την αποτελεσματική υπεράσπιση του ιατρικού κόσμου και της δημόσιας υγείας.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ αναφέρθηκε στις διαχρονικές και συνεχιζόμενες μάχες του ΙΣΑ, για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την προστασία των γιατρών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις καινοτόμες πρωτοβουλίες του Συλλόγου, με αιχμή του δόρατος την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του ΙΣΑ, καθιστώντας τον πρώτο ιατρικό σύλλογο στη χώρα που πέτυχε την ολοκληρωμένη ψηφιακή μετάβαση, προς όφελος των μελών του και της διαφάνειας στη λειτουργία του.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στο νέο Επικουρικό Ταμείο του ΙΣΑ, το οποίο καταγράφει ετήσιες αποδόσεις άνω του 10% και αποτελεί μια ασφαλή και αξιόπιστη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης για τους γιατρούς, ενισχύοντας την επαγγελματική και κοινωνική τους ασφάλεια.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο ΙΣΑ απένειμε τιμητικές πλακέτες σε δύο στελέχη του Συλλόγου, την Προϊσταμένη Γραμματείας και Δημοσίων Σχέσεων κυρία Χάρις Τσώνη και στην Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κυρία Αγγελική Κώνστα, ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς, της αφοσίωσης και της ουσιαστικής συμβολής τους στο έργο και τη λειτουργία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε:

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα συνεχίσει να δίνει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τις μάχες του για τη δημόσια υγεία, την αξιοπρέπεια των γιατρών και την αναβάθμιση του συστήματος υγείας.

Δεσμευόμαστε για νέους αγώνες, με ακόμη περισσότερες καινοτομίες, διαφάνεια και ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε ο ΙΣΑ να παραμένει πρωτοπόρος.