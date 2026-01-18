Τσουκαλάς Είναι όρος αναγέννησης της χώρας να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση

η στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ είναι η αμφίπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση, αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ΟΡΕΝ, υπογράμμισε ότι «η στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ είναι η αμφίπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση, ώστε η Δημοκρατική Παράταξη της χώρας, που είναι το ΠΑΣΟΚ, να ξαναφτάσει στα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια, να είναι πρώτη, για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή».

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε πως «είναι όρος αναγέννησης της χώρας να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση» και προσθέσε: «Γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχει ένα ευρύ προσκλητήριο: όσοι θέλουν να φύγει αυτή η κυβέρνηση - επιμελητήρια, σύλλογοι, κοινωνικές δυνάμεις, πρόσωπα - τους καλούμε να συμπαραταχθούμε. Ταυτόχρονα, είμαστε ανοικτοί και σε έναν διάλογο και με άλλες πολιτικές δυνάμεις, που έχουν παρόμοιες προτεραιότητες».

Ξεκαθάρισε πως το ΠΑΣΟΚ δεν μιλάει για κοινά ψηφοδέλτια, καθώς το μείζον ζήτημα είναι η πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ είναι το μεγάλο κόμμα, ο βασικός πυλώνας και ηγέτιδα δύναμη της αντιπολίτευσης. «Προφανώς όταν υπάρχουν ζητήματα πολιτικά, θεσμικά, κοινωνικού κράτους, οικονομίας, πρωτογενούς τομέα και απέναντι μια κυβέρνηση που διευρύνει ανισότητες, σπαταλά αναπτυξιακές δυνατότητες και κάνει κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, απαξιώνει τους θεσμούς, χρειάζεται μια συζήτηση για το τι θα γίνει στη χώρα την επόμενη μέρα». Συμπλήρωσε με σαφήνεια, πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να ακολουθήσει αυτόνομη πορεία και να είναι πρώτη δύναμη στις εκλογές. Στο πλαίσιο αυτό απηύθυνε προσκλητήριο στον κόσμο και ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ τον Μάρτιο.

Ερωτηθείς, τέλος, για τα υπό ίδρυση νέα κόμματα, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε: «Αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που κάνει πολυθεματική αντιπολίτευση και έχει πολιτικό σχέδιο. Αυτό που αξιολογείται είναι η ανθεκτικότητα και το πολιτικό σχέδιο. Οι πολίτες ψηφίζουν με γνώμονα την προοπτική τους και πώς θα ζήσουν καλύτερα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ



