Γεωργιάδης: Περιμένουμε νέο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο, έκκληση για εμβολιασμό ακόμα και τώρα

Φέτος θα κάνουμε 5.000 μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, δηλώνει ο υπ. Υγείας.

Έκκληση στους πολίτες για εμβολιασμό, έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος φιλοξενήθηκε το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή του ΕΡΤnews «Σαββατοκύριακο από τις 5».

«Φέτος η γρίπη έχει έρθει με πολύ ισχυρό κύμα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Οι ειδικοί λένε ότι θα έρθει δεύτερο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο. Εμβόλια υπάρχουν, το εμβόλιο είναι δωρεάν. Πηγαίνεις στο φαρμακείο σου, δίνεις το ΑΜΚΑ σου, το κάνεις και φεύγεις. Θα προλάβεις το κύμα του Φεβρουαρίου. Να εμβολιαστείτε, είναι η τελευταία εβδομάδα που προλαβαίνετε να κάνετε το εμβόλιο για να προλάβετε το δεύτερο κύμα που έρχεται».

Ο υπουργός σημείωσε επίσης πως «έχουμε κάνει πρόσκληση για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό», ενώ τόνισε ότι οι συμβασιούχοι επικουρικοί θα ανανεώνονται κάθε χρόνο. «Οι επικουρικοί συμβασιούχοι θα ανανεώνονται στο διηνεκές. Όσο είμαι εγώ υπουργός δεν πρόκειται να φύγουν οι επικουρικοί. Και όταν κάνουμε τις προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού, όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν τα χαρτιά τους για να μεταπηδήσουν από τη θέση του επικουρικού στη θέση του μονίμου. Φέτος θα κάνουμε 5.000 μόνιμες προσλήψεις προσωπικού».

«Αν έπρεπε να επιλέξουμε σε σπουδαιότητα μεταξύ προσωπικού και υποδομών, το προσωπικό προηγείται», πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Αλλά το ένα δεν αντιστρατεύεται το άλλο. Το σωστό είναι να έχεις και το ένα και το άλλο. Κι εμείς αξιοποιούμε το σύνολο των πόρων του Ταμείου Ανθεκτικότητας. Ότι έχουμε να παραδώσουμε, θα τα παραδώσουμε όλα δεν θα χάσουμε ούτε ευρώ».

Ερωτώμενος για το κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει η Μαρία Καρυστιανού, ο υπουργός Υγείας απάντησε: «Είχαμε καταλάβει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα κάνει κόμμα, παρά το ότι είχε επιλέξει επί σειρά μηνών να λέει ότι δεν θα το κάνει. Μάλλον δεν ήθελε να πλακωθεί νωρίτερα με τα μέλη του συλλόγου συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Το πρωτεύον θέμα εδώ είναι ότι πλέον η κυρία Καρυστιανού θα παρουσιάσει το πρόγραμμά της, τις πολιτικές της θέσεις. Οι πολιτικές της δεν θα μπορεί να είναι μόνο τα Τέμπη.

Στα θέματα υγείας, είναι αντίθετη στον ιατρικό φάκελο υγείας; Είναι αντίθετη στο my health app; Θα ήθελα πολύ να μας πει η κυρία Καρυστιανού, εφόσον εκλεγεί και κυβερνήσει, θα συνεχίσει την ψηφιοποίηση της υγείας, την συλλογή δεδομένων, τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς, την δυνατότητα να έχουμε στο κινητό μας τα πάντα ή θεωρεί ότι αυτό είναι ένας φασισμός, πρέπει να σταματήσει;».

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Εγώ στην πολιτική δεν φοβάμαι απολύτως τίποτα. Έχω δει όλο τον κύκλο των μετεωρικών κομμάτων. Η βασική διαφορά της ΝΔ είναι ότι έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία. Άλλο ένα κόμμα όπως τα πολλά που δημιουργήθηκαν την τελευταία 15ετια δημιουργείται. Καλή επιτυχία να έχει, αρκεί να συμβάλλει στην μείωση της τοξικότητας και στην πρόοδο της ελληνικής πολιτικής σκηνής.

Για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε: «Χθες άκουσα με μεγάλη προσοχή την ομιλία του στην Θεσσαλονίκη. Είναι σαν να είναι ο Τσίπρας του 2015. Δεν εξελίχθηκε καθόλου. Ποιο rebranding; Αν με αυτό τον λόγο περιμένει να κάνει μεγάλα νούμερα, σας βάζω και στοίχημα δεν θα κάνει.»

Επίσης, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Στην πολιτική, ο καθένας έχει το στυλ του και δίνει λογαριασμό στον εαυτό του και στους ψηφοφόρους του. Εγώ έχω μια συγκεκριμένη άποψη στην πολιτική. Η πολιτική είναι ομαδικό σπορ, δεν είναι ατομικό. Το αν εγώ θα έχω υψηλή δημοφιλία είναι τελείως δευτερεύον. Το μοναστήρι να ναι καλά κι από ηγούμενος πάει μια χαρά.

Αν λοιπόν εγώ είμαι το μοναστήρι με τη Νέα Δημοκρατία και πω κάτι κάπου και λερωθεί και λίγο το προφίλ μου αλλά έχω προσφέρει την υπηρεσία να μπω φρένο στον παραλογισμό, δεν με πειράζει. Πριν από έναν χρόνο στην Ελλάδα, ένα εκατομμύριο ήταν στους δρόμους. Υπήρχε θεωρία συγκάλυψης. Υπήρχε θεωρία για το ξυλόλιο. Είδατε πολλούς να βγήκαν τότε να πουν ότι δεν ισχύουν αυτά; Λέτε να μην ήξερα ότι θα πάθω πολιτική ζημιά;»

Τέλος, ερωτώμενος για τις περικοπές ταινιών στην μέτρηση ζάχαρου, ο υπουργός απάντησε: «Όλες οι ομάδες των διαβητικών μας ζήτησαν πέρυσι να αποζημιώνουμε τα μηχανήματα μέτρησης σακχάρου. Τα μηχανήματα από τις ταινίες έχουν την εξής διαφορά σε κόστος: Οι ταινίες κόστιζαν 300 ευρώ, τα μηχανήματα 1.400.

Όταν βάλαμε τα μηχανήματα αντί για τις ταινίες, μετά μας ζήτησαν και τις ταινίες γιατί κάποιες φορές τα μηχανήματα δεν γράφουν καλά. Η αρχική μας συμφωνία με τις εταιρείες είναι να μας δίνουν δωρεάν τις ταινίες. Επειδή αυτό δεν το έχουν τηρήσει, έχω ζητήσει από τον ΕΟΠΥΥ να περάσει στο διοικητικό συμβούλιο, ένα πακέτο ταινιών το μήνα, να το δίνουμε δωρεάν.»

