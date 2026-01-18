Μάχες στη Συρία: Ο ηγέτης του PKK Οτζαλάν καταγγέλλει «απόπειρα δολιοφθοράς» της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Τουρκία

Την 27η Φεβρουαρίου 2025, ο ηγέτης του PKK κάλεσε το κίνημα να διαλυθεί και να καταθέσει τα όπλα, βάζοντας τέλος στον ένοπλο αγώνα τεσσάρων και πλέον δεκαετιών του κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος εναντίον του τουρκικού κράτους.

Οι μάχες του συριακού στρατού με τις κουρδικές δυνάμεις στη βορειοανατολική Συρία αποτελούν «προσπάθεια δολιοφθοράς της ειρηνευτικής διαδικασίας» στην Τουρκία, ανάμεσα στην κυβέρνηση και το κίνημα ανταρτών PKK (Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν), κρίνει ο αρχηγός αυτού του τελευταίου Αμπντουλά Οτζαλάν.

«Ο κ. Οτζαλάν βλέπει σε αυτή την κατάσταση απόπειρα δολιοφθοράς της διαδικασίας ειρήνης και εκδημοκρατισμού της κοινωνίας», ανέφερε σήμερα αντιπροσωπεία του κόμματος DEM, το οποίο εκφράζει την κουρδική μειονότητα, έπειτα από επίσκεψή της στον ιδρυτή και ηγέτη του PKK, που παραμένει φυλακισμένος στη νησίδα Ίμραλι, ανοικτά της Κωνσταντινούπολης, από το 1999.

Την 27η Φεβρουαρίου 2025, ο ηγέτης του PKK κάλεσε το κίνημα να διαλυθεί και να καταθέσει τα όπλα, βάζοντας τέλος στον ένοπλο αγώνα τεσσάρων και πλέον δεκαετιών του κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος εναντίον του τουρκικού κράτους που άφησε πίσω τουλάχιστον 50.000 νεκρούς, αντιδρώντας σε πρωτοβουλία της Άγκυρας.

Σύμφωνα με τους βουλευτές του DEM--τρίτου κόμματος στο τουρκικό κοινοβούλιο--που διευκρίνισαν ότι πέρασαν «δυόμισι ώρες» μαζί του, ο Αμπντουλά Οτζαλάν, ή «Άπο» για τους οπαδούς του, «επαναβεβαίωσε την προσήλωσή του στη διαδικασία ειρήνης και εκδημοκρατισμού της κοινωνίας», υπογραμμίζοντας ότι «η προοπτική της 27ης Φεβρουαρίου παραμένει έγκυρη», καλώντας να ληφθούν «τα απαραίτητα μέτρα για να προχωρήσει».

Στα μέσα Ιανουαρίου, ο στρατιωτικός βραχίονας του PKK ήδη είχε καταγγείλει πρόθεση να «υπονομευτεί η κατάπαυση του πυρός» σε εφαρμογή με την Άγκυρα, εν μέσω της επίθεσης της Δαμασκού εναντίον των δυο τελευταίων συνοικιών του Χαλεπιού υπό κουρδικό έλεγχο. Οι κούρδοι μαχητές αποσύρθηκαν κατόπιν από αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

