Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο θέτει σε ετοιμότητα περίπου 1.500 στρατιώτες για πιθανή ανάπτυξη στη Μινεσότα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο θέτει σε ετοιμότητα περίπου 1.500 στρατιώτες για πιθανή ανάπτυξη στη Μινεσότα
Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται μετά από την απειλή του προέδρου Τραμπ να ενεργοποιήσει ειδική διάταξη, στην περίπτωση που αξιωματούχοι της πολιτείας δεν σταματήσουν τους διαδηλωτές που στοχοποιούν πράκτορες των υπηρεσιών ελέγχου της μετανάστευσης.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο διέταξε περίπου 1.500 εν ενεργεία στρατιώτες να προετοιμαστούν για μία πιθανή ανάπτυξή τους στην Μινεσότα, σύμφωνα με ένα σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας the Washington ‍Post, που επικαλείται αμυντικούς αξιωματούχους.

Το Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει το δημοσίευμα.

Οι στρατιωτικές μονάδες έχουν λάβει εντολές ετοιμότητας για ανάπτυξη στην περίπτωση που η βία στην αναφερόμενη πολιτεία κλιμακωθεί, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται μετά από την απειλή του προέδρου Τραμπ να ενεργοποιήσει ειδική διάταξη, στην περίπτωση που αξιωματούχοι της πολιτείας δεν σταματήσουν τους διαδηλωτές που στοχοποιούν πράκτορες των υπηρεσιών ελέγχου της μετανάστευσης.

“ Αν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της Μινεσότα δεν υπακούσουν στο νόμο και δεν σταματήσουν τους επαγγελματίες ταραχοποιούς και εξεγερμένους που επιτίθενται στους Πατριώτες της Υπηρεσίας Ελέγχου Μετανάστευσης, που προσπαθούν να κάνουν μόνο τη δουλειά τους, θα εφαρμόσω το ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ”, έγραψε ο Τραμπ την Πέμπτη, σε μία ανάρτησή του στο Truth Social.

Τόσο το Πεντάγωνο, όσο και ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η Γροιλανδία επαναφέρει στο προσκήνιο τον διατλαντικό εμπορικό πόλεμο στην απόλυτη μορφή του

Πετρέλαιο θέρμανσης: Σταθερές οι τιμές στην Ελλάδα αλλά οι διαφορές ανά περιοχή φθάνουν και τα 200 ευρώ

Τουρισμός: Με ούριο άνεμο μπαίνει το 2026 παρά το «μπλόκο» των εορτών

tags:
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider