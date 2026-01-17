Βενεζουέλα: Η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες απομάκρυνε από την κυβέρνηση πιστό του Μαδούρο

Ο Άλεξ Σάαμπ χαρακτηριζόταν για χρόνια ενδιάμεσος-κλειδί του τσαβισμού. Νωρίτερα ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ συναντήθηκε με την κ. Ροδρίγκες.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες ανακοίνωσε πως απομάκρυνε από την κυβέρνηση τον Άλεξ Σάαμπ, άνθρωπο που θεωρείτο από τους πιο πιστούς στον ανατραπέντα πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, με φόντο τον «έλεγχο» της χώρας που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει πως θα ασκεί η Ουάσιγκτον στο Καράκας μέχρι νεοτέρας.

Ο Άλεξ Σάαμπ, 54 ετών, χαρακτηριζόταν για χρόνια ενδιάμεσος-κλειδί του τσαβισμού στο εξωτερικό, προτού συλληφθεί το 2021 και φυλακιστεί στις ΗΠΑ, που τον κατηγορούσαν πως είχε δημιουργήσει σύστημα κατάχρησης ανθρωπιστικής βοήθειας προς όφελος του κ. Μαδούρο και της κυβέρνησής του.

Ανταλλάχτηκε τον Δεκέμβριο του 2023 με δέκα Αμερικανούς οι οποίοι ήταν φυλακισμένοι στη Βενεζουέλα. Η απελευθέρωσή του είχε χαρακτηριστεί «θρίαμβος» από τον κ. Μαδούρο.

Ο επιχειρηματίας με καταγωγή από την Κολομβία, που είχε ιδίως ενισχύσει τους δεσμούς της βιομηχανίας του πετρελαίου της Βενεζουέλας και του Ιράν, χωρών στις οποίες επιβάλλονταν αμερικανικές κυρώσεις, ονομάστηκε υπουργός Βιομηχανίας τον Δεκέμβριο του 2024.

Απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση πριν συμπληρωθούν δυο εβδομάδες από την αιχμαλώτιση του μέντορά του στο Καράκας στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου.

«Ευχαριστώ τον σύντροφό μου Άλεξ Σάαμπ για το έργο του στην υπηρεσία της πατρίδας· θα αναλάβει πλέον νέα καθήκοντα», ανέφερε η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες μέσω Telegram, ανακοινώνοντας την αντικατάστασή του στο υπουργείο Βιομηχανίας από τον Λουίς Αντόνιο Βιγιέγας και τη συγχώνευση του χαρτοφυλακίου του με αυτό του υπουργείου Εμπορίου.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ συναντήθηκε με την κ. Ροδρίγκες, στην οποία επιβάλλονται προσωπικά αμερικανικές κυρώσεις, προχθές Πέμπτη στο Καράκας και μετέφερε το μήνυμα ότι «οι ΗΠΑ ανυπομονούν να οικοδομήσουν καλύτερη σχέση εργασίας» με την κυβέρνησή της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε μακρά συνδιάλεξη αυτή την εβδομάδα με την κ. Ροδρίγκες για την οποία είχε να πει μόνο καλά λόγια, τη χαρακτήρισε «υπέροχο άνθρωπο».

«Διαταγές» της Ουάσιγκτον

Ωστόσο υπογράμμισε ότι εννοεί να υπαγορεύει κάθε απόσταση που παίρνει το Καράκας, ειδικά όσον αφορά το πετρέλαιό του, μέχρι νεοτέρας.

Η προσωρινή πρόεδρος εκτελεί πλέον «διαταγές» της Ουάσιγκτον, έκρινε χθες Παρασκευή στην Ουάσιγκτον η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην οποία απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης του 2025, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Υποστήριξε ακόμη ότι η χώρα της Λατινικής Αμερικής έχει αρχίσει «αληθινή μετάβαση στη δημοκρατία» και θα αποκτήσει την «ελευθερία» της με την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, που την υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, όταν του προσέφερε το μετάλλιο του βραβείου Νόμπελ της.

Η κ. Ματσάδο, που είχε εμποδιστεί να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2024, διαβεβαίωσε το Fox News ότι θα εκλεγεί πρόεδρος της Βενεζουέλας «όταν έρθει η ώρα».

Ωστόσο μετά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο--που πλέον είναι φυλακισμένος στις ΗΠΑ--ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι η κ. Ματσάδο, η οποία εγκατέλειψε μυστικά τη Βενεζουέλα τον Δεκέμβριο για να πάει να παραλάβει το βραβείο, δεν έχει την απαιτούμενη υποστήριξη και τα προσόντα για να κυβερνήσει τη χώρα της.

Στο Καράκας, προσγειώθηκε χθες αεροσκάφος που μετέφερε 231 μετανάστες οι οποίοι απελάθηκαν από τις ΗΠΑ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου. Επρόκειτο για την πρώτη απευθείας πτήση αυτής της φύσης μετά την αιχμαλώτιση του κ. Μαδούρο.

Παρά τις βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, οι πολυεθνικές του τομέα αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη την ιδέα να κάνουν μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές της χώρας.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα αργού στον κόσμο, κάπου 303 δισεκατομμύρια βαρέλια, υπολογίζει ο οργανισμός πετρελαιοεξαγωγικών κρατών (ΟΠΕΚ), ακολουθούμενη από τη Σαουδική Αραβία (267 δισεκ. βαρέλια) και το Ιράν (≈138).

Ωστόσο, οι κυρώσεις, η έλλειψη επενδύσεων και άλλοι παράγοντες--για την αντιπολίτευση, η κακοδιαχείριση και η διαφθορά--μείωσαν την παραγωγή από 3 και πλέον εκατ. βαρέλια την ημέρα στο ιστορικό χαμηλό των λίγων περισσότερων από 350.000 βαρέλια την ημέρα το 2020.

Το τρέχον διάστημα η παραγωγή ανέρχεται σε 1,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα, λένε οι αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ