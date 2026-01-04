Στάρμερ προς Εργατικούς: Αν με διώξετε το 2026 θα γίνει απόλυτο χάος

Έχει το χαμηλότερο ποσοστό ικανοποίησης από κάθε Βρετανό πρωθυπουργό των τελευταίων 50 ετών. Προειδοποίησε το κόμμα του ότι ανοίγει τον δρόμο για μια ακροδεξιά κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προειδοποίησε το κυβερνών Εργατικό Κόμμα ότι η απομάκρυνσή του το 2026 θα βύθιζε τη Βρετανία σε «απόλυτο χάος» και θα άνοιγε τον δρόμο για μια ακροδεξιά κυβέρνηση.

Η αναστάτωση που προκάλεσαν οι συνεχείς αλλαγές προσώπων υπό την προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση είναι «μεταξύ των λόγων για τους οποίους οι Τόρις εκδιώχθηκαν τόσο εμφατικά στις τελευταίες εκλογές», δήλωσε ο Στάρμερ στο BBC σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή.

Οποιαδήποτε επανάληψη αυτής της αστάθειας «θα έκανε δώρο τον Νάιτζελ Φάρατζ», είπε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στον λαϊκιστή ηγέτη του Reform UK, ο οποίος αυτή τη στιγμή προηγείται στις δημοσκοπήσεις και θεωρείται ο βασικός αντίπαλος των Εργατικών στις επόμενες γενικές εκλογές, που πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο έως το 2029.

«Γνωρίζουμε από αυτά τα δεδομένα τι συμβαίνει όταν ακολουθείς αυτόν τον χαοτικό δρόμο και δεν πρόκειται να μας γυρίσω πίσω σε τέτοιου είδους χάος», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός μιλούσε σε μια εκτενή συνέντευξη στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, με στόχο να παρουσιάσει ένα πιο ξεκάθαρο αφήγημα για τα εσωτερικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, μετά τις επικρίσεις από βουλευτές του ίδιου του κόμματός του ότι απέτυχε να ορίσει τον σκοπό της πρωθυπουργίας του από τότε που κέρδισε την εξουσία πριν από ενάμιση χρόνο.

Ο Στάρμερ έχει το χαμηλότερο ποσοστό ικανοποίησης από κάθε πρωθυπουργό των τελευταίων πενήντα ετών, καταγράφοντας ακόμη χειρότερες επιδόσεις από την πρώην ηγέτιδα των Τόρις Λιζ Τρας, η οποία είχε προκαλέσει αναταραχή στις αγορές. Τα ποσοστά αποδοχής των Εργατικών έχουν μειωθεί στο μισό από τη σαρωτική εκλογική τους νίκη τον Ιούλιο του 2024, ενώ το Reform του Φάρατζ κερδίζει υποστήριξη λόγω της αδυναμίας της κυβέρνησης να δώσει ώθηση στην οικονομία ή να μειώσει τη ροή παράτυπων μεταναστών στη χώρα.

Αυτό έχει οδηγήσει πολλούς στους Εργατικούς να εξετάζουν αν θα πρέπει να αλλάξουν ηγεσία μέσα στη χρονιά. Πιθανοί αντίπαλοι του πρωθυπουργού θεωρούνται ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, η πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός Άντζελα Ρέινερ και ο δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ.

Στη συνέντευξη στο BBC, ο Στάρμερ υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του σημειώνει πρόοδο στο κόστος ζωής, καθώς ο πληθωρισμός και τα επιτόκια υποχωρούν, ενώ αναφέρθηκε και σε πολιτικές για την ενίσχυση της μαθητείας. Δεσμεύτηκε επίσης ότι θα τερματίσει σταδιακά την πρακτική στέγασης αιτούντων άσυλο σε ξενοδοχεία, η οποία είναι δαπανηρή και αντιδημοφιλής στους ψηφοφόρους.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι επιθυμεί να φέρει το Ηνωμένο Βασίλειο «ακόμη πιο κοντά» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω μεγαλύτερης ευθυγράμμισης με την ενιαία αγορά, επαναλαμβάνοντας ωστόσο την απόρριψη των εκκλήσεων από στελέχη του κόμματός του για επανασύσταση τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ.

